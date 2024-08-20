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В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами - РИА Новости, 20.08.2024
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13:25 20.08.2024 (обновлено: 14:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html
В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами
В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами - РИА Новости, 20.08.2024
В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами
Уголовное дело возбуждено по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщила... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:25
2024-08-20T14:07
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу."Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации."Прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси", - считают в городском главке СК.В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 19 августа в дежурную часть полицейского главка от 38-летнего уроженца Дагестана, работающего таксистом, поступило сообщение о конфликте с группой неизвестных из-за очередности перевозки пассажиров в районе метро "Комендантский проспект". На место оперативно были направлены наряды полиции."Было установлено, что первоначально спор возник между заявителем и 41-летним уроженцем Таджикистана, представителем конкурирующей таксомоторной компании. Таджик для усилении своей позиции вызвал представителей группы, позиционирующей себя в Telegram-канале как общественная организация. Все участники конкурентной борьбы были доставлены для разбирательства в отдел полиции", - отметили в пресс-службе. Представитель конкурирующей таксомоторной компании и 9 "общественников" привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), добавили в ГУМВД.Ранее сообщалось, что 13 июля в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц на тот момент также не поступали данные о пострадавших. Как информировал региональный главк МВД РФ, по результатам оперативно-розыскных мероприятий статус подозреваемых получили 12 предполагаемых участников конфликта, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Фигурантами дела о хулиганстве стали граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России.
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959607716.html
россия
санкт-петербург
приморский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами

СК возбудил дело о незаконном задержании активистов на месте разборок таксистов

© Кадр видео из соцсетейКадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге
Кадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео конфликта на Комендантском проспекте в Санкт-Петербруге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
России нужны новые мигранты
10 августа, 08:00
Следствием установлено, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации.
"Прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси", - считают в городском главке СК.
В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 19 августа в дежурную часть полицейского главка от 38-летнего уроженца Дагестана, работающего таксистом, поступило сообщение о конфликте с группой неизвестных из-за очередности перевозки пассажиров в районе метро "Комендантский проспект". На место оперативно были направлены наряды полиции.
"Было установлено, что первоначально спор возник между заявителем и 41-летним уроженцем Таджикистана, представителем конкурирующей таксомоторной компании. Таджик для усилении своей позиции вызвал представителей группы, позиционирующей себя в Telegram-канале как общественная организация. Все участники конкурентной борьбы были доставлены для разбирательства в отдел полиции", - отметили в пресс-службе. Представитель конкурирующей таксомоторной компании и 9 "общественников" привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), добавили в ГУМВД.
Ранее сообщалось, что 13 июля в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц на тот момент также не поступали данные о пострадавших. Как информировал региональный главк МВД РФ, по результатам оперативно-розыскных мероприятий статус подозреваемых получили 12 предполагаемых участников конфликта, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Фигурантами дела о хулиганстве стали граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
14 июля, 17:17
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургПриморский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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