https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html

В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами

В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами - РИА Новости, 20.08.2024

В Петербурге возбудили дело после "разборок" таксистов с мигрантами

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщила... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:25

2024-08-20T13:25

2024-08-20T14:07

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу."Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации."Прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси", - считают в городском главке СК.В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 19 августа в дежурную часть полицейского главка от 38-летнего уроженца Дагестана, работающего таксистом, поступило сообщение о конфликте с группой неизвестных из-за очередности перевозки пассажиров в районе метро "Комендантский проспект". На место оперативно были направлены наряды полиции."Было установлено, что первоначально спор возник между заявителем и 41-летним уроженцем Таджикистана, представителем конкурирующей таксомоторной компании. Таджик для усилении своей позиции вызвал представителей группы, позиционирующей себя в Telegram-канале как общественная организация. Все участники конкурентной борьбы были доставлены для разбирательства в отдел полиции", - отметили в пресс-службе. Представитель конкурирующей таксомоторной компании и 9 "общественников" привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), добавили в ГУМВД.Ранее сообщалось, что 13 июля в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц на тот момент также не поступали данные о пострадавших. Как информировал региональный главк МВД РФ, по результатам оперативно-розыскных мероприятий статус подозреваемых получили 12 предполагаемых участников конфликта, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Фигурантами дела о хулиганстве стали граждане Таджикистана и уроженцы южных регионов России.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959607716.html

россия

санкт-петербург

приморский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)