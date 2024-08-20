https://ria.ru/20240820/svo-1967229908.html
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД - РИА Новости, 20.08.2024
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД
Россия делится с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом вооруженных сил РФ, полученным в ходе специальной военной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:04
2024-08-20T08:04
2024-08-20T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
одкб
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
микаэл агасандян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия делится с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом вооруженных сил РФ, полученным в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян."Свою востребованность Организация доказывала неоднократно, в том числе в ходе событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие контингенты объединения в течение нескольких дней помогли нормализовать внутриполитическую ситуацию. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции", - заявил Агасандян РИА Новости.Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одкб, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), микаэл агасандян
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ОДКБ, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Микаэл Агасандян
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД
МИД: Россия делится с партнерами по ОДКБ опытом ВС РФ, полученным во время СВО