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Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 20.08.2024 (обновлено: 09:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/svo-1967229908.html
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД - РИА Новости, 20.08.2024
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД
Россия делится с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом вооруженных сил РФ, полученным в ходе специальной военной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:04
2024-08-20T09:11
специальная военная операция на украине
безопасность
одкб
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
микаэл агасандян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия делится с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом вооруженных сил РФ, полученным в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян."Свою востребованность Организация доказывала неоднократно, в том числе в ходе событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие контингенты объединения в течение нескольких дней помогли нормализовать внутриполитическую ситуацию. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции", - заявил Агасандян РИА Новости.Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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безопасность, одкб, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), микаэл агасандян
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ОДКБ, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Микаэл Агасандян
Россия делится с партнерами по ОДКБ полученным в СВО опытом, сообщил МИД

МИД: Россия делится с партнерами по ОДКБ опытом ВС РФ, полученным во время СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия делится с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опытом вооруженных сил РФ, полученным в ходе специальной военной операции, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.
"Свою востребованность Организация доказывала неоднократно, в том числе в ходе событий двухгодичной давности в Казахстане, когда миротворческие контингенты объединения в течение нескольких дней помогли нормализовать внутриполитическую ситуацию. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Совместно с союзниками ведем постоянную работу по повышению возможностей ОДКБ в борьбе с многоплановыми вызовами безопасности, совершенствованию механизмов кризисного реагирования. Делимся с партнерами опытом, полученным Вооруженными Силами России в ходе специальной военной операции", - заявил Агасандян РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОДКБРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Микаэл Агасандян
 
 
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