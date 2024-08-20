https://ria.ru/20240820/svetlogorsk-1967337107.html

Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске

Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске - РИА Новости, 20.08.2024

Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске

Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:07

2024-08-20T15:07

2024-08-20T15:07

экономика

светлогорск

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа состоится 27 августа в "Янтарь Холле" в Светлогорске, Калининградская область, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Жюри отмечены 44 компании и предприятия в 19 номинациях. Так, в сфере промышленности лучшими стали предприятие "Апатит" из Вологодской области, экспортирующее фосфорсодержащие удобрения, и экспортер оборудования для перемотки и разрезки различных рулонных материалов "Парабола" из Санкт-Петербурга. Лучшим в сфере машиностроения стал "Калининградский мотозавод". Первое место среди поставщиков готовой продукции АПК среди крупного бизнеса занимает "Рыбзавод "За Родину" из Калининградской области, среди МСП – "Бейкери продакшн" из Ленинградской области", - говорится в сообщении.Награды лучшим экспортерам Северо-Запада вручат представители правительства Калининградской области, Группы РЭЦ, а также федеральных ведомств.Кроме того, в 10.00 мск состоится пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" с участием представителей органов власти различного уровня и бизнес-сообщества. Представители РЭЦ также проведут мастер-класс по цифровым решениям в экспорте. На мероприятии экспортерам презентуют возможности государственной платформы "Мой экспорт"."Имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа стали известны 8 августа. Среди компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут в октябре", - уточнили в РЭЦ.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза РФ.

https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html

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светлогорск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, светлогорск, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)