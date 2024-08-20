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Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске - РИА Новости, 20.08.2024
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15:07 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/svetlogorsk-1967337107.html
Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске
Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске - РИА Новости, 20.08.2024
Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске
Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:07
2024-08-20T15:07
экономика
светлогорск
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа состоится 27 августа в "Янтарь Холле" в Светлогорске, Калининградская область, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Жюри отмечены 44 компании и предприятия в 19 номинациях. Так, в сфере промышленности лучшими стали предприятие "Апатит" из Вологодской области, экспортирующее фосфорсодержащие удобрения, и экспортер оборудования для перемотки и разрезки различных рулонных материалов "Парабола" из Санкт-Петербурга. Лучшим в сфере машиностроения стал "Калининградский мотозавод". Первое место среди поставщиков готовой продукции АПК среди крупного бизнеса занимает "Рыбзавод "За Родину" из Калининградской области, среди МСП – "Бейкери продакшн" из Ленинградской области", - говорится в сообщении.Награды лучшим экспортерам Северо-Запада вручат представители правительства Калининградской области, Группы РЭЦ, а также федеральных ведомств.Кроме того, в 10.00 мск состоится пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" с участием представителей органов власти различного уровня и бизнес-сообщества. Представители РЭЦ также проведут мастер-класс по цифровым решениям в экспорте. На мероприятии экспортерам презентуют возможности государственной платформы "Мой экспорт"."Имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа стали известны 8 августа. Среди компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут в октябре", - уточнили в РЭЦ.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза РФ.
https://ria.ru/20240816/rets-1966638232.html
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экономика, светлогорск, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Светлогорск, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Лучшие экспортеры Северо-Запада России соберутся в Светлогорске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа состоится 27 августа в "Янтарь Холле" в Светлогорске, Калининградская область, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
РЭЦ объявил лауреатов премии "Экспортер года" в УФО
16 августа, 16:42
"Жюри отмечены 44 компании и предприятия в 19 номинациях. Так, в сфере промышленности лучшими стали предприятие "Апатит" из Вологодской области, экспортирующее фосфорсодержащие удобрения, и экспортер оборудования для перемотки и разрезки различных рулонных материалов "Парабола" из Санкт-Петербурга. Лучшим в сфере машиностроения стал "Калининградский мотозавод". Первое место среди поставщиков готовой продукции АПК среди крупного бизнеса занимает "Рыбзавод "За Родину" из Калининградской области, среди МСП – "Бейкери продакшн" из Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Награды лучшим экспортерам Северо-Запада вручат представители правительства Калининградской области, Группы РЭЦ, а также федеральных ведомств.
Кроме того, в 10.00 мск состоится пленарная дискуссия "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта" с участием представителей органов власти различного уровня и бизнес-сообщества. Представители РЭЦ также проведут мастер-класс по цифровым решениям в экспорте. На мероприятии экспортерам презентуют возможности государственной платформы "Мой экспорт".
"Имена победителей окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" среди субъектов Северо-Западного федерального округа стали известны 8 августа. Среди компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны, чьи имена назовут в октябре", - уточнили в РЭЦ.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза РФ.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
РЭЦ помогла производителю полимерных труб раскрыть экспортный потенциал
16 августа, 13:18
 
ЭкономикаСветлогорскРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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