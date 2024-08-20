https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html

"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область

"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024

"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область

Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:37

2024-08-20T19:37

2024-08-20T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

германия

франция

украина

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками", — отметил он.Как утверждает аналитик, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции. Также, по словам Джонсона, факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь.Во вторник американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html

https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html

сша

германия

франция

украина

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, франция, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф