Рейтинг@Mail.ru
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:37
2024-08-20T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
франция
украина
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками", — отметил он.Как утверждает аналитик, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции. Также, по словам Джонсона, факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь.Во вторник американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html
сша
германия
франция
украина
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, франция, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Франция, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область

Джонсон: иностранные наемники составляют пятую часть боевиков в Курской области

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Катастрофа": в Раде рассказали об отчаянном шаге ВСУ
Вчера, 17:32
Как утверждает аналитик, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции. Также, по словам Джонсона, факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь.
Во вторник американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Это провал": стало известно о грубом просчете ВСУ
Вчера, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияФранцияУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала