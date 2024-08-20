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"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область - РИА Новости, 20.08.2024
"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:37
2024-08-20T19:37
2024-08-20T19:37
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Примерно пятую часть боевиков, вторгшихся в курское приграничье, составляют иностранные наемники, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками", — отметил он.Как утверждает аналитик, в Курской области обнаружили тела боевиков, на лацканах которых были флаги Германии и Франции. Также, по словам Джонсона, факт присутствия иностранцев подтверждается тем, что многие местные жители слышали английскую речь.Во вторник американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
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"Флаг на лацкане": в США раскрыли, кто вторгся в Курскую область
Джонсон: иностранные наемники составляют пятую часть боевиков в Курской области