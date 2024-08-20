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Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News - РИА Новости, 20.08.2024

Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Бывший президент США и кандидат на ближайших выборах главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от демократов, нынешний... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:48

2024-08-20T06:48

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на ближайших выборах главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент США Камала Харрис проинформировала его команду, что не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября.Ранее в августе Трамп сообщал, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним."Товарищ Камала Харрис только что проинформировала нас о том, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября. Я не удивлен таким развитием событий, потому что считаю, что она знает, что ей будет очень сложно отстоять ее рекордное изменение позиции по абсолютно всему, во что она некогда верила", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Трамп отметил, что вместо дебатов в этот день на Fox состоится телевстреча с его участием, которая пройдет в Пенсильвании. Подробности экс-президент пообещал сообщить позже.В начале августа штаб Харрис заявил о своем несогласии с решением оппонента Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News, и призвал его соблюсти договоренности, достигнутые ранее. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявлял, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.

https://ria.ru/20240820/tramp-1967210948.html

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша, камала харрис, пенсильвания, чикаго, джо байден