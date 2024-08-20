https://ria.ru/20240820/sochi-1967272593.html

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 20.08.2024

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки самолета в аэропорту... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:57

2024-08-20T11:57

2024-08-20T11:57

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санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

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СОЧИ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Ранее Южная транспортная прокуратура информировала о начале проверки после жесткой посадки самолета авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Следствие установило, что днём 18 августа самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке в аэропорту курорта допустил касание задней частью фюзеляжа воздушного судна о взлетно-посадочную полосу. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета с пассажирами на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в Telegram-канале следственного управления. Уточняется, что экипаж самолёта и пассажиры не пострадали. Следователи провели осмотр воздушного судна, чтобы установить характер повреждений и размер причинённого ущерба. Дополнительно назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить причину произошедшего.

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

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происшествия, сочи, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, smartavia