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СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 20.08.2024
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11:57 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/sochi-1967272593.html
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи - РИА Новости, 20.08.2024
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи
Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки самолета в аэропорту... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:57
2024-08-20T11:57
происшествия
сочи
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
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СОЧИ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале. Ранее Южная транспортная прокуратура информировала о начале проверки после жесткой посадки самолета авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Следствие установило, что днём 18 августа самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке в аэропорту курорта допустил касание задней частью фюзеляжа воздушного судна о взлетно-посадочную полосу. "Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета с пассажирами на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в Telegram-канале следственного управления. Уточняется, что экипаж самолёта и пассажиры не пострадали. Следователи провели осмотр воздушного судна, чтобы установить характер повреждений и размер причинённого ущерба. Дополнительно назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить причину произошедшего.
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происшествия, сочи, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, smartavia
Происшествия, Сочи, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Smartavia
СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

СК завел уголовное дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииЖесткая посадка самолета Боинг 737-800 при посадке в аэропорту Сочи
Жесткая посадка самолета Боинг 737-800 при посадке в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Западное МСУТ СК России
Жесткая посадка самолета Боинг 737-800 при посадке в аэропорту Сочи
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СОЧИ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.
Ранее Южная транспортная прокуратура информировала о начале проверки после жесткой посадки самолета авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи.
Следствие установило, что днём 18 августа самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке в аэропорту курорта допустил касание задней частью фюзеляжа воздушного судна о взлетно-посадочную полосу.
«
"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета с пассажирами на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в Telegram-канале следственного управления.
Уточняется, что экипаж самолёта и пассажиры не пострадали. Следователи провели осмотр воздушного судна, чтобы установить характер повреждений и размер причинённого ущерба. Дополнительно назначены необходимые экспертизы, которые помогут установить причину произошедшего.
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В самолете "Уральских авиалиний" пассажиры подрались с экипажем
12 апреля, 18:17
 
ПроисшествияСочиРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратураSmartavia
 
 
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