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Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2024
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07:15 20.08.2024 (обновлено: 09:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967226494.html
Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД
Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2024
Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД
Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:15
2024-08-20T09:11
россия
микаэл агасандян
татьяна москалькова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян."Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру", — заверил он.Дипломат подчеркнул, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России — одно из приоритетных. Он напомнил, что страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов. По некоторым данным, в прошлом году в Россию въехали более девяти миллионов граждан стран СНГ.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда. Глава СК Александр Бастрыкин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
https://ria.ru/20240702/gosduma-1956771544.html
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россия, микаэл агасандян, татьяна москалькова, снг, в мире
Россия, Микаэл Агасандян, Татьяна Москалькова, СНГ, В мире
Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД

Агасандян: Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.
"Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру", — заверил он.
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Дипломат подчеркнул, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России — одно из приоритетных. Он напомнил, что страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов. По некоторым данным, в прошлом году в Россию въехали более девяти миллионов граждан стран СНГ.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
Глава СК Александр Бастрыкин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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