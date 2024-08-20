https://ria.ru/20240820/rossiya-1967226494.html

Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД

Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2024

Россия открыта для законопослушных граждан других стран, заявили в МИД

Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:15

2024-08-20T07:15

2024-08-20T09:11

россия

микаэл агасандян

татьяна москалькова

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850773_10:0:3537:1984_1920x0_80_0_0_93adaae15bffa2fffbe62814c2ddfc9d.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян."Россия открыта для граждан других стран, которые строго соблюдают принятые у нас законы и правила, уважают местные традиции и культуру", — заверил он.Дипломат подчеркнул, что сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России — одно из приоритетных. Он напомнил, что страна занимает первое место в содружестве по численности привлекаемых трудовых мигрантов. По некоторым данным, в прошлом году в Россию въехали более девяти миллионов граждан стран СНГ.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда. Глава СК Александр Бастрыкин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет инициативы по совершенствованию миграционного законодательства.Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

https://ria.ru/20240702/gosduma-1956771544.html

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, микаэл агасандян, татьяна москалькова, снг, в мире