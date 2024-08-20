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В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии

В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии - РИА Новости, 20.08.2024

В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии

Россия надеется, что первый раунд переговоров о свободной торговле между ЕАЭС и Индией состоится в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:55

2024-08-20T08:55

2024-08-20T09:07

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия надеется, что первый раунд переговоров о свободной торговле между ЕАЭС и Индией состоится в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Ожидается также проведение первого раунда переговоров по вопросу заключения ССТ (соглашения о свободной торговле - ред.) между Союзом (ЕАЭС - ред.) и Индией. Надеемся, что он состоится в обозримом будущем", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. В июле в совместном заявлении лидеры России и Индии подчеркнули, что страны продолжат диалог по либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС - Индия. Тогда же президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

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индия, россия, микаэл агасандян, владимир путин, нарендра моди, евразийский экономический союз, снг, экономика