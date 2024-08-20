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В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии - РИА Новости, 20.08.2024
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08:55 20.08.2024 (обновлено: 09:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/rossija-1967235374.html
В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии
В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии - РИА Новости, 20.08.2024
В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии
Россия надеется, что первый раунд переговоров о свободной торговле между ЕАЭС и Индией состоится в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:55
2024-08-20T09:07
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия надеется, что первый раунд переговоров о свободной торговле между ЕАЭС и Индией состоится в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Ожидается также проведение первого раунда переговоров по вопросу заключения ССТ (соглашения о свободной торговле - ред.) между Союзом (ЕАЭС - ред.) и Индией. Надеемся, что он состоится в обозримом будущем", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами. В июле в совместном заявлении лидеры России и Индии подчеркнули, что страны продолжат диалог по либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС - Индия. Тогда же президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
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индия, россия, микаэл агасандян, владимир путин, нарендра моди, евразийский экономический союз, снг, экономика
Индия, Россия, Микаэл Агасандян, Владимир Путин, Нарендра Моди, Евразийский экономический союз, СНГ, Экономика
В МИД России надеются на скорый раунд переговоров ЕАЭС и Индии

МИД: Россия надеется на скорый раунд переговоров о свободной торговле с Индией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия надеется, что первый раунд переговоров о свободной торговле между ЕАЭС и Индией состоится в обозримом будущем, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"Ожидается также проведение первого раунда переговоров по вопросу заключения ССТ (соглашения о свободной торговле - ред.) между Союзом (ЕАЭС - ред.) и Индией. Надеемся, что он состоится в обозримом будущем", - сказал Агасандян, комментируя заключение соглашений о свободной торговле с различными странами.
В июле в совместном заявлении лидеры России и Индии подчеркнули, что страны продолжат диалог по либерализации товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС - Индия. Тогда же президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
9 июля, 18:21
 
ИндияРоссияМикаэл АгасандянВладимир ПутинНарендра МодиЕвразийский экономический союзСНГЭкономика
 
 
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