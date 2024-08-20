https://ria.ru/20240820/razvitie-1967256098.html

Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий

Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий - РИА Новости, 20.08.2024

Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий

Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T11:14

2024-08-20T11:14

2024-08-20T11:14

ярославская область

дмитрий фомин

михаил евраев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

мышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967263153_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_efd454df28ec50e1a859630da015a0e7.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы заявка региона на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди субъектов ЦФО по размеру запрашиваемых федеральных средств, сообщает правительство региона. Сообщается, что в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий было получено 200 миллионов рублей, в 2024 году Ярославская область благодаря системной работе правительства региона наращивает получение средств по данному направлению до 1 миллиарда рублей. "В предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы, проводимом Минсельхозом России, заявка Ярославской области на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по размеру запрашиваемых федеральных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Фомина. По словам Фомина, губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу местным администрациям максимально использовать участие в программе для решения сложных вопросов. В районах подготавливаются крупные качественные проекты, которые позволят улучшить жизнь граждан, проживающих на сельских территориях, подчеркнул региональный министр. В сентябре местные администрации при взаимодействии с курирующими структурами правительства области должны завершить формирование полного пакета документов и представить в Минсельхоз России для утверждения проектов. По данным областного правительства, до конца 2025 года по государственной программе комплексного развития сельских территорий в Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный центр и сети водоотведения в Любиме, водопровод, многофункциональный центр и павильон для организации культурных мероприятий в Мышкине, очистные сооружения канализации в Пошехонье, библиотеку, канализационные сети, комплекс очистки воды в Пречистом.

https://ria.ru/20240816/uslugi-1966558294.html

https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

мышкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий фомин, михаил евраев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мышкин