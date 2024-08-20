Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий
© iStock.com / Iryna MelnykСтроитель режет бетонную трубу
© iStock.com / Iryna Melnyk
Строитель режет бетонную трубу
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы заявка региона на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди субъектов ЦФО по размеру запрашиваемых федеральных средств, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий было получено 200 миллионов рублей, в 2024 году Ярославская область благодаря системной работе правительства региона наращивает получение средств по данному направлению до 1 миллиарда рублей.
"В предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы, проводимом Минсельхозом России, заявка Ярославской области на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по размеру запрашиваемых федеральных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Фомина.
По словам Фомина, губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу местным администрациям максимально использовать участие в программе для решения сложных вопросов. В районах подготавливаются крупные качественные проекты, которые позволят улучшить жизнь граждан, проживающих на сельских территориях, подчеркнул региональный министр.
В сентябре местные администрации при взаимодействии с курирующими структурами правительства области должны завершить формирование полного пакета документов и представить в Минсельхоз России для утверждения проектов.
По данным областного правительства, до конца 2025 года по государственной программе комплексного развития сельских территорий в Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный центр и сети водоотведения в Любиме, водопровод, многофункциональный центр и павильон для организации культурных мероприятий в Мышкине, очистные сооружения канализации в Пошехонье, библиотеку, канализационные сети, комплекс очистки воды в Пречистом.
Ярославский "Губернаторский контроль" проверил более тысячи объектов
15 августа, 10:33