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Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий - РИА Новости, 20.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:14 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/razvitie-1967256098.html
Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий
Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий - РИА Новости, 20.08.2024
Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий
Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T11:14
2024-08-20T11:14
ярославская область
дмитрий фомин
михаил евраев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
мышкин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы заявка региона на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди субъектов ЦФО по размеру запрашиваемых федеральных средств, сообщает правительство региона. Сообщается, что в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий было получено 200 миллионов рублей, в 2024 году Ярославская область благодаря системной работе правительства региона наращивает получение средств по данному направлению до 1 миллиарда рублей. "В предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы, проводимом Минсельхозом России, заявка Ярославской области на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по размеру запрашиваемых федеральных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Фомина. По словам Фомина, губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу местным администрациям максимально использовать участие в программе для решения сложных вопросов. В районах подготавливаются крупные качественные проекты, которые позволят улучшить жизнь граждан, проживающих на сельских территориях, подчеркнул региональный министр. В сентябре местные администрации при взаимодействии с курирующими структурами правительства области должны завершить формирование полного пакета документов и представить в Минсельхоз России для утверждения проектов. По данным областного правительства, до конца 2025 года по государственной программе комплексного развития сельских территорий в Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный центр и сети водоотведения в Любиме, водопровод, многофункциональный центр и павильон для организации культурных мероприятий в Мышкине, очистные сооружения канализации в Пошехонье, библиотеку, канализационные сети, комплекс очистки воды в Пречистом.
https://ria.ru/20240816/uslugi-1966558294.html
https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html
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дмитрий фомин, михаил евраев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), мышкин
Ярославская область, Дмитрий Фомин, Михаил Евраев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Мышкин

Ярославская область в лидерах по комплексному развитию сельских территорий

© iStock.com / Iryna MelnykСтроитель режет бетонную трубу
Строитель режет бетонную трубу - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / Iryna Melnyk
Строитель режет бетонную трубу
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Ярославская область наращивает объемы получения средств по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, и в предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы заявка региона на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди субъектов ЦФО по размеру запрашиваемых федеральных средств, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в 2023 году на комплексное развитие сельских территорий было получено 200 миллионов рублей, в 2024 году Ярославская область благодаря системной работе правительства региона наращивает получение средств по данному направлению до 1 миллиарда рублей.
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"В предварительном отборе проектов на 2025-2026 годы, проводимом Минсельхозом России, заявка Ярославской области на 1,6 миллиарда рублей заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по размеру запрашиваемых федеральных средств", - цитирует пресс-служба областного правительства министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Дмитрия Фомина.
По словам Фомина, губернатор Ярославской области Михаил Евраев поставил задачу местным администрациям максимально использовать участие в программе для решения сложных вопросов. В районах подготавливаются крупные качественные проекты, которые позволят улучшить жизнь граждан, проживающих на сельских территориях, подчеркнул региональный министр.
В сентябре местные администрации при взаимодействии с курирующими структурами правительства области должны завершить формирование полного пакета документов и представить в Минсельхоз России для утверждения проектов.
По данным областного правительства, до конца 2025 года по государственной программе комплексного развития сельских территорий в Ярославской области построят физкультурно-оздоровительный центр и сети водоотведения в Любиме, водопровод, многофункциональный центр и павильон для организации культурных мероприятий в Мышкине, очистные сооружения канализации в Пошехонье, библиотеку, канализационные сети, комплекс очистки воды в Пречистом.
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Ярославская областьДмитрий ФоминМихаил ЕвраевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Мышкин
 
 
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