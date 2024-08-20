https://ria.ru/20240820/rasstavanie-1967222957.html

Еще одна россиянка рассказала, что пытается вернуть у бывшего сожителя

Еще одна россиянка рассказала, что пытается вернуть у бывшего сожителя - РИА Новости, 20.08.2024

Еще одна россиянка рассказала, что пытается вернуть у бывшего сожителя

Жительница Екатеринбурга рассказала РИА Новости, что пытается вернуть у бывшего сожителя из Петербурга свои вещи, включая фен Dyson и ювелирные украшения... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:07

2024-08-20T06:07

2024-08-20T06:07

санкт-петербург

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга рассказала РИА Новости, что пытается вернуть у бывшего сожителя из Петербурга свои вещи, включая фен Dyson и ювелирные украшения Cartier, а также собаку породы йоркширский терьер по кличке Матильда, и уже обратилась в правоохранительные органы. По словам девушки, с молодым человеком она познакомилась в 2021 году, они стали жить вместе в Санкт-Петербурге, но однажды он просто поменял замки в квартире. "У меня с собой не было ни паспорта, ни документов на машину. Все дорогостоящие вещи тоже остались в квартире. Он быстро поменял замки", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что сразу обратилась в правоохранительные органы. В результате ей удалось вернуть часть своих вещей, но особо ценные - ювелирные украшения Cartier, дорогие сумки и фен Dyson, а также собака породы йоркширский терьер по кличке Матильда остались у бывшего бойфренда. Некоторые вещи, по словам девушки, она нашла в ломбарде. "Через год я случайно нашла на Avito двое своих часов в аккаунте ломбарда. Я приехала, мы проверили серийные номера, они совпадали", - добавила девушка, уточнив, что часы до сих пор находятся в ломбарде. Следствие, по словам девушки, возбудило уголовное дело. Ранее сообщалось о похожем случае - москвичка отсудила у бывшего сожителя все свои личные вещи: туфли Christian Louboutin, шлепанцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер по кличке Белла. Позже мужчина рассказал агентству, что хочет вернуть долг на сумму 350 тысяч долларов, по его словам, эти деньги он вместе со своим товарищем дал бывшей сожительнице и ее дочери на покупку автомобилей.

https://ria.ru/20240817/otnosheniya-1966741807.html

https://ria.ru/20240819/fns-1967051921.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия