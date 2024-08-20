https://ria.ru/20240820/ran-1967215532.html

В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности

В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности - РИА Новости, 20.08.2024

В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности

Необходимо продолжать создавать в РФ полигоны для достижения углеродной нейтральности, эта работа будет продолжена, сообщил журналистам президент РАН Геннадий... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:21

2024-08-20T03:21

2024-08-20T03:21

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сахалин

сахалинская область

геннадий красников

российская академия наук

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Необходимо продолжать создавать в РФ полигоны для достижения углеродной нейтральности, эта работа будет продолжена, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. Он рассказал, что с тех пор, как внедрили идею торговли углеродными квотами, многое изменилось. "Учитывая то, что, когда это начиналось, была одна ситуация, сейчас другая, и фактически этот вопрос немного на второй план относится. Хотя мы считаем, что мы должны эти полигоны создавать, чтобы научиться учитывать этот фактор. Будем продолжать, чтобы мы понимали, какой у нас регион – не загрязняет, а очищает нашу планету, чтобы в дальнейшем эти данные использовать для различных целей", - сказал Красников. На Сахалине с 1 сентября 2022 года проводится эксперимента, цель которого - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Сахалин станет первым в России углеродно-нейтральным регионом, то есть субъектом, где выбросы парниковых газов сбалансированы их поглощением. В 2023 году в рамках Сахалинского эксперимента были установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну CO2-эквивалента.

https://ria.ru/20240702/rybakov-1956594859.html

https://ria.ru/20240610/zhuravleva-1951954474.html

россия

сахалин

сахалинская область

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россия, сахалин, сахалинская область, геннадий красников, российская академия наук, общество