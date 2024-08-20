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В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности - РИА Новости, 20.08.2024
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03:21 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/ran-1967215532.html
В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности
В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности - РИА Новости, 20.08.2024
В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности
Необходимо продолжать создавать в РФ полигоны для достижения углеродной нейтральности, эта работа будет продолжена, сообщил журналистам президент РАН Геннадий... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T03:21
2024-08-20T03:21
россия
сахалин
сахалинская область
геннадий красников
российская академия наук
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Необходимо продолжать создавать в РФ полигоны для достижения углеродной нейтральности, эта работа будет продолжена, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. Он рассказал, что с тех пор, как внедрили идею торговли углеродными квотами, многое изменилось. "Учитывая то, что, когда это начиналось, была одна ситуация, сейчас другая, и фактически этот вопрос немного на второй план относится. Хотя мы считаем, что мы должны эти полигоны создавать, чтобы научиться учитывать этот фактор. Будем продолжать, чтобы мы понимали, какой у нас регион – не загрязняет, а очищает нашу планету, чтобы в дальнейшем эти данные использовать для различных целей", - сказал Красников. На Сахалине с 1 сентября 2022 года проводится эксперимента, цель которого - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Сахалин станет первым в России углеродно-нейтральным регионом, то есть субъектом, где выбросы парниковых газов сбалансированы их поглощением. В 2023 году в рамках Сахалинского эксперимента были установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну CO2-эквивалента.
https://ria.ru/20240702/rybakov-1956594859.html
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россия, сахалин, сахалинская область, геннадий красников, российская академия наук, общество
Россия, Сахалин, Сахалинская область, Геннадий Красников, Российская академия наук, Общество
В РАН призвали создавать полигоны для достижения углеродной нейтральности

Красников: в России создадут полигоны для достижения углеродной нейтральности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на здание президиума Российской академии наук
Вид на здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Необходимо продолжать создавать в РФ полигоны для достижения углеродной нейтральности, эта работа будет продолжена, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
Он рассказал, что с тех пор, как внедрили идею торговли углеродными квотами, многое изменилось.
Сергей Рыбаков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Сергей Рыбаков: для достижения углеродной нейтральности нужна консолидация
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"Учитывая то, что, когда это начиналось, была одна ситуация, сейчас другая, и фактически этот вопрос немного на второй план относится. Хотя мы считаем, что мы должны эти полигоны создавать, чтобы научиться учитывать этот фактор. Будем продолжать, чтобы мы понимали, какой у нас регион – не загрязняет, а очищает нашу планету, чтобы в дальнейшем эти данные использовать для различных целей", - сказал Красников.
На Сахалине с 1 сентября 2022 года проводится эксперимента, цель которого - достижение до 31 декабря 2025 года углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Сахалин станет первым в России углеродно-нейтральным регионом, то есть субъектом, где выбросы парниковых газов сбалансированы их поглощением.
В 2023 году в рамках Сахалинского эксперимента были установлены первые в России квоты на парниковые выбросы, за превышение которых будут взимать по тысяче рублей за тонну CO2-эквивалента.
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