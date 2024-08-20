https://ria.ru/20240820/putin-1967309229.html

Путин приехал в Беслан

Путин приехал в Беслан - РИА Новости, 20.08.2024

Путин приехал в Беслан

Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:50

2024-08-20T13:50

2024-08-20T15:11

беслан

владимир путин

россия

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967311315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b72384337284a3db667d8a3bc52f843.jpg

БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт.Сейчас здание представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Там глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу.Путин также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. Он возложил букет алых роз к "Древу скорби" — памятнику погибшим заложникам, а затем опустился на оба колена и перекрестился. Кроме того, российский лидер почтил память спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

https://ria.ru/20220901/zalozhniki-1813110219.html

беслан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин у мемориала жертвам теракта в Беслане Путин возложил цветы к "Древу скорби" в Беслане в память о погибших в результате теракта в 2004 2024-08-20T13:50 true PT0M29S

В Беслане вспоминают жертв теракта в школе Траурные мероприятия в Беслане в память о погибших в теракте в сентябре 2004 года 2024-08-20T13:50 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

беслан, владимир путин, россия, республика северная осетия - алания