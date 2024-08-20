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Путин приехал в Беслан - РИА Новости, 20.08.2024
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13:50 20.08.2024 (обновлено: 15:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/putin-1967309229.html
Путин приехал в Беслан
Путин приехал в Беслан - РИА Новости, 20.08.2024
Путин приехал в Беслан
Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:50
2024-08-20T15:11
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владимир путин
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БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт.Сейчас здание представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Там глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу.Путин также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. Он возложил букет алых роз к "Древу скорби" — памятнику погибшим заложникам, а затем опустился на оба колена и перекрестился. Кроме того, российский лидер почтил память спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
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Путин у мемориала жертвам теракта в Беслане
Путин возложил цветы к "Древу скорби" в Беслане в память о погибших в результате теракта в 2004
2024-08-20T13:50
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В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
Траурные мероприятия в Беслане в память о погибших в теракте в сентябре 2004 года
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беслан, владимир путин, россия, республика северная осетия - алания
Беслан, Владимир Путин, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Путин приехал в Беслан

Путин приехал в Беслан и возложил цветы к "Древу скорби"

Читать ria.ru в
БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт.
Сейчас здание представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших.
Там глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу.
Путин также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. Он возложил букет алых роз к "Древу скорби" — памятнику погибшим заложникам, а затем опустился на оба колена и перекрестился.
Кроме того, российский лидер почтил память спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

Участники акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане выпустили в небо 334 белых воздушных шара (по числу погибших) у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

Участница акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

Священники во время акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Память погибших также почтили минутой молчания.

Участник акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 8

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
1 сентября 2022, 04:10
 
БесланВладимир ПутинРоссияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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