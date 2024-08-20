БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт.Сейчас здание представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Там глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу.Путин также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. Он возложил букет алых роз к "Древу скорби" — памятнику погибшим заложникам, а затем опустился на оба колена и перекрестился. Кроме того, российский лидер почтил память спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
беслан, владимир путин, россия, республика северная осетия - алания
Беслан, Владимир Путин, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Путин приехал в Беслан
Путин приехал в Беслан и возложил цветы к "Древу скорби"
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БЕСЛАН, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в Беслан и посетил школу номер № 1, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт.
Сейчас здание представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранили в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших.
Там глава государства возложил цветы к деревянному кресту и, перекрестившись, зажег свечу.
Путин также посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта. Он возложил букет алых роз к "Древу скорби" — памятнику погибшим заложникам, а затем опустился на оба колена и перекрестился.
Кроме того, российский лидер почтил память спецназовцев у монумента бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим во время штурма спортзала школы.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента трагедии.
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004-го. Террористы захватили школу № 1 во время проведения праздничной линейки. Они взяли в заложники более 1200 человек, большинство из них были дети. Людей насильно удерживали в здании три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
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