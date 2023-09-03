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Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
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18:14 03.09.2023 (обновлено: 19:26 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/pamyat-1893954034.html
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:14
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фото, фото, беслан, москва, россия
Фото, Беслан, Москва, Россия

Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

Участники акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане выпустили в небо 334 белых воздушных шара (по числу погибших) у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

Участница акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

Священники во время акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Память погибших также почтили минутой молчания.

Участник акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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