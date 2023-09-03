Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.
В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.
Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.
Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.
С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.
С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.
В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.
Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.
Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.
На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.
На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.
Память погибших также почтили минутой молчания.
Память погибших также почтили минутой молчания.