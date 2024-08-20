Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 20.08.2024 (обновлено: 05:04 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/proverka-1967219064.html
В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту
В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту - РИА Новости, 20.08.2024
В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту
Прокуратура Приамурья ведёт проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Свободном, который на мотоцикле врезался в бетонную плиту, сообщает ведомство. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:58
2024-08-20T05:04
происшествия
авто
свободный
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Приамурья ведёт проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Свободном, который на мотоцикле врезался в бетонную плиту, сообщает ведомство. "17 августа в Свободном подросток не справился с управлением мотоцикла, допустил столкновение с бетонным ограждением. В результате столкновения 16-летний несовершеннолетний погиб до приезда скорой помощи. Свободненская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным госавтоинспекции Приамурья, подросток управлял мотоциклом "ИЖ Планета" и не имел водительских прав.
https://ria.ru/20240819/dtp-1967188338.html
https://ria.ru/20240819/moskva-1967183788.html
свободный
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, свободный, амурская область
Происшествия, Авто, Свободный, Амурская область
В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту

Прокуратура Приамурья ведет проверку гибели подростка, врезавшегося в ограждение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Приамурья ведёт проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Свободном, который на мотоцикле врезался в бетонную плиту, сообщает ведомство.
"17 августа в Свободном подросток не справился с управлением мотоцикла, допустил столкновение с бетонным ограждением. В результате столкновения 16-летний несовершеннолетний погиб до приезда скорой помощи. Свободненская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка
19 августа, 20:50
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По данным госавтоинспекции Приамурья, подросток управлял мотоциклом "ИЖ Планета" и не имел водительских прав.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
На западе Москвы автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер
19 августа, 20:06
 
ПроисшествияАвтоСвободныйАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала