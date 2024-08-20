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В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту

В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту - РИА Новости, 20.08.2024

В Приамурье подросток на мотоцикле врезался в бетонную плиту

Прокуратура Приамурья ведёт проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Свободном, который на мотоцикле врезался в бетонную плиту, сообщает ведомство. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T04:58

2024-08-20T04:58

2024-08-20T05:04

происшествия

авто

свободный

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг – РИА Новости. Прокуратура Приамурья ведёт проверку по факту гибели 16-летнего подростка в Свободном, который на мотоцикле врезался в бетонную плиту, сообщает ведомство. "17 августа в Свободном подросток не справился с управлением мотоцикла, допустил столкновение с бетонным ограждением. В результате столкновения 16-летний несовершеннолетний погиб до приезда скорой помощи. Свободненская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — говорится в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным госавтоинспекции Приамурья, подросток управлял мотоциклом "ИЖ Планета" и не имел водительских прав.

https://ria.ru/20240819/dtp-1967188338.html

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происшествия, авто, свободный, амурская область