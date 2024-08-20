https://ria.ru/20240820/proletarsk-1967404622.html

После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных

После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных - РИА Новости, 20.08.2024

После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных

Тринадцать пожарных остаются в больницах после ЧП на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T19:12

2024-08-20T19:12

2024-08-20T19:25

происшествия

пролетарск

ростовская область

специальная военная операция на украине

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967058397_0:529:960:1069_1920x0_80_0_0_2ddf301a6bd1f6da0aebabc36e0af8cc.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Тринадцать пожарных остаются в больницах после ЧП на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Как ранее сообщили РИА Новости в администрации района, на утро вторника, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС."В настоящее время стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь", - написал Голубев.Он отметил, что тушение пожара продолжается. Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода. Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на прилегающую территорию проведено два сброса воды самолетами Ил-76 МЧС России.По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html

https://ria.ru/20240820/ternopol-1967355850.html

пролетарск

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины