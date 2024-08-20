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После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 20.08.2024 (обновлено: 19:25 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/proletarsk-1967404622.html
После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных
После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных - РИА Новости, 20.08.2024
После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных
Тринадцать пожарных остаются в больницах после ЧП на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:12
2024-08-20T19:25
происшествия
пролетарск
ростовская область
специальная военная операция на украине
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Тринадцать пожарных остаются в больницах после ЧП на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Как ранее сообщили РИА Новости в администрации района, на утро вторника, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС."В настоящее время стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь", - написал Голубев.Он отметил, что тушение пожара продолжается. Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода. Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на прилегающую территорию проведено два сброса воды самолетами Ил-76 МЧС России.По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html
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пролетарск
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происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
После ЧП на нефтебазе в Пролетарске в больницах остаются 13 пожарных

После ЧП на нефтебазе в Ростовской области в больницах остаются 13 пожарных

© Фото : соцсетиМесто возгорания в Пролетарске Ростовской области
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : соцсети
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 авг - РИА Новости. Тринадцать пожарных остаются в больницах после ЧП на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Как ранее сообщили РИА Новости в администрации района, на утро вторника, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
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"В настоящее время стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь", - написал Голубев.
Он отметил, что тушение пожара продолжается. Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоему, откуда поступает вода. Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на прилегающую территорию проведено два сброса воды самолетами Ил-76 МЧС России.
По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарскРостовская областьВасилий ГолубевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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