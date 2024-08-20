https://ria.ru/20240820/peterburg-1967255943.html
В "Пулково" задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве
В "Пулково" задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве - РИА Новости, 20.08.2024
В "Пулково" задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве
Гражданин Израиля Джошуа Карту (Joshua Cartu), находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:40
2024-08-20T10:40
2024-08-20T10:40
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Гражданин Израиля Джошуа Карту (Joshua Cartu), находящийся в международном розыске за мошенничество, задержан в петербургском аэропорту "Пулково", сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Девятнадцатого августа сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" на территории аэропорта был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов США за совершение мошенничества, с использованием электронных средств коммуникации", – сказал собеседник агентства. По его информации, задержанный был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД в "Пулково", он уже арестован. Инициатор розыска проинформирован о задержании. Официальным комментарием правоохранительных органов по задержанию находящегося в международном розыске гражданина Израиля РИА Новости пока не располагает.
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Происшествия, Израиль, Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Интерпол
В "Пулково" задержали гражданина Израиля по делу о мошенничестве
В "Пулково" задержали гражданина Израиля, находящегося в международном розыске