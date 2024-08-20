https://ria.ru/20240820/peterburg-1967245126.html

В Петербурге возбудили дело против блогера Поднебесного

В Петербурге возбудили дело против блогера Поднебесного - РИА Новости, 20.08.2024

В Петербурге возбудили дело против блогера Поднебесного

Против 46-летнего блогера Алексея Поднебесного возбудили уголовное дело о педофилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка СК по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:53

2024-08-20T09:53

2024-08-20T11:52

происшествия

россия

санкт-петербург

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Против 46-летнего блогера Алексея Поднебесного возбудили уголовное дело о педофилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка СК по Санкт-Петербургу. "Возбуждено уголовное дело по статьям 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и 135 ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет")", — сказала собеседница агентства.Фигуранта дела задержали по подозрению в интимной связи с 15-летней школьницей.В Telegram-канале пресс-службы главка размещено видео, на котором блогер отказывается отвечать на вопрос следователя о признании вины.Следствие установило, что 2 августа фигурант дела в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.С просьбой проверить 46-летнего блогера Поднебесного из-за его видео с 15-летней школьницей в СК накануне обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Поднебесный относит себя к субкультуре инцелов (сокращение от английских слов involuntary и celibate, которые переводятся как "недобровольное, вынужденное воздержание"). Этот термин обозначает мужчину, который по каким-либо причинам не может вступить в романтические отношения с женщиной в течение долгого времени. У субкультуры, пришедшей в Россию из западных стран, своя идеология. Так, инцелы в основном направляют агрессию по отношению к женщинам, считая, что те всегда действуют в корыстных целях.Блогер живет в Нижнем Новгороде и уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2021 году по решению Ленинского районного суда Нижнего Новгорода Поднебесный проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре после его высказываний в соцсетях, в том числе по поводу массовых расстрелов в школах и колледжах.

https://ria.ru/20240719/bloger-1960654857.html

https://ria.ru/20240621/moskva-1954508396.html

https://ria.ru/20240212/blogersha-1926966597.html

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Допрос блогера Алексея Поднебесного, подозреваемого в педофилии Уголовное дело о педофилии завели в Петербурге против 46-летнего блогера Алексея Поднебесного, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка СК. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в СК для проверки Поднебесного после его видео с 15-летней школьницей (на кадрах мужчина целовал сидящую у него на коленях девушку). 2024-08-20T09:53 true PT0M19S

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происшествия, россия, санкт-петербург, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета