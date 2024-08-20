Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967222556.html
Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник
Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник - РИА Новости, 20.08.2024
Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник
Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:04
2024-08-20T06:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
курская область
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент России также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. "Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл", - сказал собеседник агентства. Глава МИД России Сергей Лавров назвал в понедельник слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, курская область, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров
Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник

Ситуация вокруг переговорного процесса по Украине рискует зайти в тупик

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент России также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Гори в аду": на Зеленского набросились после слов о буферной зоне
19 августа, 21:01
"Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал в понедельник слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала