https://ria.ru/20240820/peregovory-1967222556.html

Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник

Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник - РИА Новости, 20.08.2024

Ситуация вокруг переговоров по Украине может зайти в тупик, заявил источник

Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:04

2024-08-20T06:04

2024-08-20T06:04

специальная военная операция на украине

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курская область

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Президент России также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ. "Мы знакомы с последними заявлениями сторон, они вызывают беспокойство. К сожалению, ситуация вокруг переговорного процесса рискует зайти в тупик. Тезис господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) о том, что в мирном процессе не будет проигравших, вновь обретает смысл", - сказал собеседник агентства. Глава МИД России Сергей Лавров назвал в понедельник слухами "скрытые контакты" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для России конференции по Украине в Швейцарии, где было решено создать рабочие группы по энергетике, продовольственной безопасности и по гуманитарным вопросам.

https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967189702.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

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в мире, россия, украина, курская область, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров