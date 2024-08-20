https://ria.ru/20240820/mtsd-3-1967158856.html
Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса
Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса - РИА Новости, 20.08.2024
Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса
МЦД-3 отмечает день рождения – диаметр был запущен 17 августа 2023 года. Всего год, а сколько пользы для Москвы, москвичей и гостей столицы. О том, как D3,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:36
2024-08-20T10:36
2024-08-20T14:02
москва
зеленоград
московская область (подмосковье)
владимир путин
сергей собянин
олег белозеров
высшая школа экономики (вшэ)
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963667614_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e319d87584198c1a9cf0cf7e08f60d0e.jpg
МЦД-3 отмечает день рождения – диаметр был запущен 17 августа 2023 года. Всего год, а сколько пользы для Москвы, москвичей и гостей столицы. О том, как D3, связавший Зеленоград на северо-западе и Раменское на юго-востоке столицы, повлиял на жизнь мегаполиса, РИА Новости рассказали эксперты транспортной отрасли.Год назад движение по новой наземной ветке метро открывал президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, что говорит о значимости проекта для столицы России.МЦД-3 соединяет Ленинградское и Казанское пригородные направления Московской железной дороги. Диаметр так и называется – Ленинградско-Казанский. Длина сквозного маршрута составляет 85 километров (конечные станции – Зеленоград-Раменское и Ипподром). Раньше для поездки с северо-запада на юго-восток и наоборот пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал, либо пересесть на метро.Только за первый месяц работы линией МЦД-3 воспользовались около 11,5 миллиона пассажиров. За полгода – более 60 миллионов, а за все время работы – более 130 миллионов поездок. Всего же пассажиры совершили более одного миллиарда поездок по всем четырем Московским центральным диаметрам.По данным Транспортного комплекса столицы, МЦД-3 существенно облегчил жизнь жителям 24 районов Москвы и четырех городов Подмосковья. Благодаря третьему диаметру, появились новые альтернативные маршруты – более удобные и быстрые, а еще D3 частично разгрузил линии столичного метро.Как рассказал РИА Новости директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко, идея использовать в городах-гигантах железнодорожные пути, которые изначально строились для перевозки грузов и дальних переездов, с 80-90-х годов прошлого века все больше завладевала миром. В Москве же уход от старой парадигмы начался с запуска МЦК в 2016 году, когда стало понятно, какой потенциал для столицы несет трансформация городских железнодорожных путей в наземное метро."Появление МЦК, а потом и первых двух диаметров МЦД, показало, что спрос на эти линии огромен. К проектированию МЦД-3 подходили уже с учетом предыдущего опыта. То есть стало понятно, насколько важна интеграция новых линий в уже существующую транспортную систему города, – пояснил Константин Трофименко. – Необходимо было комфортное соединение с наземным транспортом, со станциями метро. Потребовалась организация пространства вокруг – удобные пешеходные подходы, переходы по принципу "сухие ноги", чтобы там, где это возможно, пересаживаться между линиями транспорта в комфорте независимо от погодных условий. Далее – схемы организации движения, навигация на станциях – все это учитывается".Новые транспортные возможности и новое качество жизниНа линии МЦД-3 пока действует 39 станций, а всего будет – 41: еще две – Малино и Рижскую – введут в эксплуатацию в будущем. На маршруте – 23 варианта пересадок на метро, МЦК и другие диаметры."Возможность перемещаться по третьему диаметру без использования метрополитена значительно улучшила качество транспортного обслуживания в городе, частично разгрузила линии метро – особенно центральные пересадочные узлы и участки, которые прилегают к кольцевой линии и проходят через центр. Существенно увеличился объем движения пригородных поездов на участках Останкино-Химки и Электрозаводская-Люберцы. Сократились интервалы движения – время ожиданий, если не брать поздний вечер, не превышает десяти минут, а в часы пик – еще меньше. И это очень комфортно", – отметил руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.Связывая Зеленоград – московский анклав, находящийся посреди Подмосковья, и сверхплотно заселенную территорию к юго-востоку от столицы – Люберцы, Малаховку, Раменское, диаметр проходит через ряд территорий Старой Москвы."Для людей, живущих вдоль D3 и ориентированных на ежедневные поездки в центр Москвы, диаметр стал большим подспорьем. Вспомните, как раньше, на той же станции Выхино вагоны заполнялись до отказа, и люди были вынуждены ехать в тесноте. Или как неудобно было добираться до Зеленограда – с прежними интервалами пригородного движения. То есть МЦД-3 – это явное повышение качества жизни для сотен тысяч людей, а косвенно – для миллионов", – уточнил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.Комфортные и эстетичные "Иволги"Удобство пассажиров существенно возросло и благодаря новому подвижному составу, который разрабатывался совместно с правительством Москвы и столичным Дептрансом, специально для работы на МЦД.Сегодня по третьему диаметру ходят электропоезда "Иволга 3.0" и новейшая – четвертая "Иволга"."“Иволги” нового поколения были спроектированы специально под реалии пригородно-городских пассажирских перевозок. В них есть место и для сидящих пассажиров, и для багажа, и пространство для проезда стоя, чего не было в классических электричках, где стоять было очень неудобно. Вспомните тамбур, узкий проход в вагоне – изначально ведь считалось, что все пассажиры должны ехать сидя, что было утопией и по факту не соблюдалось", – напомнил эксперт НИУ ВШЭ.Широкие двери, отсутствие тамбуров, велопарковки, да еще и с зарядками для электросамокатов и электровелосипедов… Сейчас пространства в вагоне много, а из-за коротких интервалов между поездами и загрузка значительно ниже. Ездить стало комфортно. Плюс уже привычные современные сервисы: розетки для USB, интерактивные информационные панели, климат-контроль и обеззараживание воздуха.Напомним, что "Иволги" на 97% состоят из отечественных комплектующих – спроектированы и производятся в России. Выпускает их Тверской вагоностроительный завод, входящий в ТМХ.В зависимости от задач, "Иволга" может быть использована не только в качестве электропоезда наземного метро, но и для дальних пригородных или межрегиональных перевозок. Кроме того, в поезде можно менять число вагонов и интерьер.Всего три года назад специалисты холдинга, презентуя широкой общественности "Иволгу 3.0", называли состав своим флагманским проектом и предметом большой гордости. По их словам, наряду со множеством качественных функциональных решений, стильного дизайна и удобств для пассажиров, в модификации "Иволги 3.0" были решены две глобальные задачи."Первая – это экономия времени: поезд стал быстрее, его скорость – 160 километров в час, но самое главное – ускорение. Оно на десять процентов больше, чем у предыдущих модификаций, и на 30 – чем у ближайших аналогов, а именно – метр на секунду в квадрате. То есть это самый быстрый городской поезд на сегодняшний день в нашей стране", – заверила тогда руководитель управления маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта "ТМХ-Пассажирский транспорт" АО "Трансмашхолдинг" Валерия Шарафутдинова.В чем же преимущество "Иволги 4.0"? По словам Валерии Шарафутдиновой, поездки на новом поезде стали еще быстрее, но не за счет увеличения скорости, а за счет сокращения времени стоянки на станциях. Таков был запрос пассажиров – сделать поездки еще короче. В итоге в "Иволге 4.0" появилась третья дверь в промежуточных вагонах, благодаря чему пассажиры могут заходить и выходить быстрее. Еще одна особенность – новое расположение кнопок для открывания дверей: сбоку от них, а не по центру. Сделано это для того, чтобы пассажиры, открывающие двери, не загораживали проход для выходящих. Вот и еще один источник экономии времени.Долгосрочный градостроительный эффектВозвращаясь ко дню рождению третьего диаметра, хочется отметить еще один эффект от появления новой транспортной артерии. А именно – долгосрочный градостроительный."Там, где появляется МЦД, закономерно происходят изменения прилегающих территорий. Зачастую ведь места рядом с железной дорогой находятся в полузапустении – пустыри, какие-то промзоны, заброшенные объекты… Вот с появлением станций МЦД эти территории снова становятся ценными. Они оказываются вовлечены в "ткань" города, гораздо больше связываются с основным его рельсовым каркасом. И, конечно, это приводит к тому, что на этих местах начинаются девелоперские проекты, строятся культурно-бытовые объекты, торговые центры, офисы и даже жилье. В общем, территория начинает жить новой жизнью спустя пять-десять лет после того, как там появляется МЦД. И МЦД-3 уже демонстрирует нам движение в эту сторону", – подытожил эксперт НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
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москва, зеленоград, московская область (подмосковье), владимир путин, сергей собянин, олег белозеров, высшая школа экономики (вшэ), московское центральное кольцо (мцк), ржд, трансмашхолдинг
Москва, Зеленоград, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Сергей Собянин, Олег Белозеров, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД, Трансмашхолдинг
МЦД-3 отмечает день рождения – диаметр был запущен 17 августа 2023 года. Всего год, а сколько пользы для Москвы, москвичей и гостей столицы. О том, как D3, связавший Зеленоград на северо-западе и Раменское на юго-востоке столицы, повлиял на жизнь мегаполиса, РИА Новости рассказали эксперты транспортной отрасли.
Год назад движение по новой наземной ветке метро открывал президент Владимир Путин
вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
, губернатором Подмосковья
Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым
, что говорит о значимости проекта для столицы России
.
МЦД-3 соединяет Ленинградское и Казанское пригородные направления Московской железной дороги
. Диаметр так и называется – Ленинградско-Казанский. Длина сквозного маршрута составляет 85 километров (конечные станции – Зеленоград-Раменское и Ипподром). Раньше для поездки с северо-запада на юго-восток и наоборот пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал
, либо пересесть на метро.
Только за первый месяц работы линией МЦД-3 воспользовались около 11,5 миллиона пассажиров. За полгода – более 60 миллионов, а за все время работы – более 130 миллионов поездок. Всего же пассажиры совершили более одного миллиарда поездок по всем четырем Московским центральным диаметрам.
По данным Транспортного комплекса столицы, МЦД-3 существенно облегчил жизнь жителям 24 районов Москвы и четырех городов Подмосковья. Благодаря третьему диаметру, появились новые альтернативные маршруты – более удобные и быстрые, а еще D3 частично разгрузил линии столичного метро.
Как рассказал РИА Новости директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ
Константин Трофименко, идея использовать в городах-гигантах железнодорожные пути, которые изначально строились для перевозки грузов и дальних переездов, с 80-90-х годов прошлого века все больше завладевала миром. В Москве же уход от старой парадигмы начался с запуска МЦК
в 2016 году, когда стало понятно, какой потенциал для столицы несет трансформация городских железнодорожных путей в наземное метро.
"Появление МЦК, а потом и первых двух диаметров МЦД, показало, что спрос на эти линии огромен. К проектированию МЦД-3 подходили уже с учетом предыдущего опыта. То есть стало понятно, насколько важна интеграция новых линий в уже существующую транспортную систему города, – пояснил Константин Трофименко. – Необходимо было комфортное соединение с наземным транспортом, со станциями метро. Потребовалась организация пространства вокруг – удобные пешеходные подходы, переходы по принципу "сухие ноги", чтобы там, где это возможно, пересаживаться между линиями транспорта в комфорте независимо от погодных условий. Далее – схемы организации движения, навигация на станциях – все это учитывается".
Новые транспортные возможности и новое качество жизни
На линии МЦД-3 пока действует 39 станций, а всего будет – 41: еще две – Малино и Рижскую – введут в эксплуатацию в будущем. На маршруте – 23 варианта пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
"Возможность перемещаться по третьему диаметру без использования метрополитена значительно улучшила качество транспортного обслуживания в городе, частично разгрузила линии метро – особенно центральные пересадочные узлы и участки, которые прилегают к кольцевой линии и проходят через центр. Существенно увеличился объем движения пригородных поездов на участках Останкино-Химки и Электрозаводская-Люберцы. Сократились интервалы движения – время ожиданий, если не брать поздний вечер, не превышает десяти минут, а в часы пик – еще меньше. И это очень комфортно", – отметил руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.
Связывая Зеленоград – московский анклав, находящийся посреди Подмосковья, и сверхплотно заселенную территорию к юго-востоку от столицы – Люберцы
, Малаховку, Раменское, диаметр проходит через ряд территорий Старой Москвы.
"Для людей, живущих вдоль D3 и ориентированных на ежедневные поездки в центр Москвы, диаметр стал большим подспорьем. Вспомните, как раньше, на той же станции Выхино вагоны заполнялись до отказа, и люди были вынуждены ехать в тесноте. Или как неудобно было добираться до Зеленограда – с прежними интервалами пригородного движения. То есть МЦД-3 – это явное повышение качества жизни для сотен тысяч людей, а косвенно – для миллионов", – уточнил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.
Комфортные и эстетичные "Иволги"
Удобство пассажиров существенно возросло и благодаря новому подвижному составу, который разрабатывался совместно с правительством Москвы и столичным Дептрансом
, специально для работы на МЦД.
Сегодня по третьему диаметру ходят электропоезда "Иволга 3.0" и новейшая – четвертая "Иволга".
"“Иволги” нового поколения были спроектированы специально под реалии пригородно-городских пассажирских перевозок. В них есть место и для сидящих пассажиров, и для багажа, и пространство для проезда стоя, чего не было в классических электричках, где стоять было очень неудобно. Вспомните тамбур, узкий проход в вагоне – изначально ведь считалось, что все пассажиры должны ехать сидя, что было утопией и по факту не соблюдалось", – напомнил эксперт НИУ ВШЭ.
Широкие двери, отсутствие тамбуров, велопарковки, да еще и с зарядками для электросамокатов и электровелосипедов… Сейчас пространства в вагоне много, а из-за коротких интервалов между поездами и загрузка значительно ниже. Ездить стало комфортно. Плюс уже привычные современные сервисы: розетки для USB, интерактивные информационные панели, климат-контроль и обеззараживание воздуха.
Напомним, что "Иволги" на 97% состоят из отечественных комплектующих – спроектированы и производятся в России. Выпускает их Тверской вагоностроительный завод
, входящий в ТМХ.
В зависимости от задач, "Иволга" может быть использована не только в качестве электропоезда наземного метро, но и для дальних пригородных или межрегиональных перевозок. Кроме того, в поезде можно менять число вагонов и интерьер.
Всего три года назад специалисты холдинга, презентуя широкой общественности "Иволгу 3.0", называли состав своим флагманским проектом и предметом большой гордости. По их словам, наряду со множеством качественных функциональных решений, стильного дизайна и удобств для пассажиров, в модификации "Иволги 3.0" были решены две глобальные задачи.
"Первая – это экономия времени: поезд стал быстрее, его скорость – 160 километров в час, но самое главное – ускорение. Оно на десять процентов больше, чем у предыдущих модификаций, и на 30 – чем у ближайших аналогов, а именно – метр на секунду в квадрате. То есть это самый быстрый городской поезд на сегодняшний день в нашей стране", – заверила тогда руководитель управления маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта "ТМХ-Пассажирский транспорт" АО "Трансмашхолдинг
" Валерия Шарафутдинова.
В чем же преимущество "Иволги 4.0"? По словам Валерии Шарафутдиновой, поездки на новом поезде стали еще быстрее, но не за счет увеличения скорости, а за счет сокращения времени стоянки на станциях. Таков был запрос пассажиров – сделать поездки еще короче. В итоге в "Иволге 4.0" появилась третья дверь в промежуточных вагонах, благодаря чему пассажиры могут заходить и выходить быстрее. Еще одна особенность – новое расположение кнопок для открывания дверей: сбоку от них, а не по центру. Сделано это для того, чтобы пассажиры, открывающие двери, не загораживали проход для выходящих. Вот и еще один источник экономии времени.
Долгосрочный градостроительный эффект
Возвращаясь ко дню рождению третьего диаметра, хочется отметить еще один эффект от появления новой транспортной артерии. А именно – долгосрочный градостроительный.
"Там, где появляется МЦД, закономерно происходят изменения прилегающих территорий. Зачастую ведь места рядом с железной дорогой находятся в полузапустении – пустыри, какие-то промзоны, заброшенные объекты… Вот с появлением станций МЦД эти территории снова становятся ценными. Они оказываются вовлечены в "ткань" города, гораздо больше связываются с основным его рельсовым каркасом. И, конечно, это приводит к тому, что на этих местах начинаются девелоперские проекты, строятся культурно-бытовые объекты, торговые центры, офисы и даже жилье. В общем, территория начинает жить новой жизнью спустя пять-десять лет после того, как там появляется МЦД. И МЦД-3 уже демонстрирует нам движение в эту сторону", – подытожил эксперт НИУ ВШЭ Константин Трофименко.