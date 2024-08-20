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Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса

Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса - РИА Новости, 20.08.2024

Столичный МЦД-3 празднует первую годовщину: как он изменил жизнь мегаполиса

МЦД-3 отмечает день рождения – диаметр был запущен 17 августа 2023 года. Всего год, а сколько пользы для Москвы, москвичей и гостей столицы. О том, как D3,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:36

2024-08-20T10:36

2024-08-20T14:02

москва

зеленоград

московская область (подмосковье)

владимир путин

сергей собянин

олег белозеров

высшая школа экономики (вшэ)

московское центральное кольцо (мцк)

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МЦД-3 отмечает день рождения – диаметр был запущен 17 августа 2023 года. Всего год, а сколько пользы для Москвы, москвичей и гостей столицы. О том, как D3, связавший Зеленоград на северо-западе и Раменское на юго-востоке столицы, повлиял на жизнь мегаполиса, РИА Новости рассказали эксперты транспортной отрасли.Год назад движение по новой наземной ветке метро открывал президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым, что говорит о значимости проекта для столицы России.МЦД-3 соединяет Ленинградское и Казанское пригородные направления Московской железной дороги. Диаметр так и называется – Ленинградско-Казанский. Длина сквозного маршрута составляет 85 километров (конечные станции – Зеленоград-Раменское и Ипподром). Раньше для поездки с северо-запада на юго-восток и наоборот пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал, либо пересесть на метро.Только за первый месяц работы линией МЦД-3 воспользовались около 11,5 миллиона пассажиров. За полгода – более 60 миллионов, а за все время работы – более 130 миллионов поездок. Всего же пассажиры совершили более одного миллиарда поездок по всем четырем Московским центральным диаметрам.По данным Транспортного комплекса столицы, МЦД-3 существенно облегчил жизнь жителям 24 районов Москвы и четырех городов Подмосковья. Благодаря третьему диаметру, появились новые альтернативные маршруты – более удобные и быстрые, а еще D3 частично разгрузил линии столичного метро.Как рассказал РИА Новости директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко, идея использовать в городах-гигантах железнодорожные пути, которые изначально строились для перевозки грузов и дальних переездов, с 80-90-х годов прошлого века все больше завладевала миром. В Москве же уход от старой парадигмы начался с запуска МЦК в 2016 году, когда стало понятно, какой потенциал для столицы несет трансформация городских железнодорожных путей в наземное метро."Появление МЦК, а потом и первых двух диаметров МЦД, показало, что спрос на эти линии огромен. К проектированию МЦД-3 подходили уже с учетом предыдущего опыта. То есть стало понятно, насколько важна интеграция новых линий в уже существующую транспортную систему города, – пояснил Константин Трофименко. – Необходимо было комфортное соединение с наземным транспортом, со станциями метро. Потребовалась организация пространства вокруг – удобные пешеходные подходы, переходы по принципу "сухие ноги", чтобы там, где это возможно, пересаживаться между линиями транспорта в комфорте независимо от погодных условий. Далее – схемы организации движения, навигация на станциях – все это учитывается".Новые транспортные возможности и новое качество жизниНа линии МЦД-3 пока действует 39 станций, а всего будет – 41: еще две – Малино и Рижскую – введут в эксплуатацию в будущем. На маршруте – 23 варианта пересадок на метро, МЦК и другие диаметры."Возможность перемещаться по третьему диаметру без использования метрополитена значительно улучшила качество транспортного обслуживания в городе, частично разгрузила линии метро – особенно центральные пересадочные узлы и участки, которые прилегают к кольцевой линии и проходят через центр. Существенно увеличился объем движения пригородных поездов на участках Останкино-Химки и Электрозаводская-Люберцы. Сократились интервалы движения – время ожиданий, если не брать поздний вечер, не превышает десяти минут, а в часы пик – еще меньше. И это очень комфортно", – отметил руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин.Связывая Зеленоград – московский анклав, находящийся посреди Подмосковья, и сверхплотно заселенную территорию к юго-востоку от столицы – Люберцы, Малаховку, Раменское, диаметр проходит через ряд территорий Старой Москвы."Для людей, живущих вдоль D3 и ориентированных на ежедневные поездки в центр Москвы, диаметр стал большим подспорьем. Вспомните, как раньше, на той же станции Выхино вагоны заполнялись до отказа, и люди были вынуждены ехать в тесноте. Или как неудобно было добираться до Зеленограда – с прежними интервалами пригородного движения. То есть МЦД-3 – это явное повышение качества жизни для сотен тысяч людей, а косвенно – для миллионов", – уточнил директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.Комфортные и эстетичные "Иволги"Удобство пассажиров существенно возросло и благодаря новому подвижному составу, который разрабатывался совместно с правительством Москвы и столичным Дептрансом, специально для работы на МЦД.Сегодня по третьему диаметру ходят электропоезда "Иволга 3.0" и новейшая – четвертая "Иволга"."“Иволги” нового поколения были спроектированы специально под реалии пригородно-городских пассажирских перевозок. В них есть место и для сидящих пассажиров, и для багажа, и пространство для проезда стоя, чего не было в классических электричках, где стоять было очень неудобно. Вспомните тамбур, узкий проход в вагоне – изначально ведь считалось, что все пассажиры должны ехать сидя, что было утопией и по факту не соблюдалось", – напомнил эксперт НИУ ВШЭ.Широкие двери, отсутствие тамбуров, велопарковки, да еще и с зарядками для электросамокатов и электровелосипедов… Сейчас пространства в вагоне много, а из-за коротких интервалов между поездами и загрузка значительно ниже. Ездить стало комфортно. Плюс уже привычные современные сервисы: розетки для USB, интерактивные информационные панели, климат-контроль и обеззараживание воздуха.Напомним, что "Иволги" на 97% состоят из отечественных комплектующих – спроектированы и производятся в России. Выпускает их Тверской вагоностроительный завод, входящий в ТМХ.В зависимости от задач, "Иволга" может быть использована не только в качестве электропоезда наземного метро, но и для дальних пригородных или межрегиональных перевозок. Кроме того, в поезде можно менять число вагонов и интерьер.Всего три года назад специалисты холдинга, презентуя широкой общественности "Иволгу 3.0", называли состав своим флагманским проектом и предметом большой гордости. По их словам, наряду со множеством качественных функциональных решений, стильного дизайна и удобств для пассажиров, в модификации "Иволги 3.0" были решены две глобальные задачи."Первая – это экономия времени: поезд стал быстрее, его скорость – 160 километров в час, но самое главное – ускорение. Оно на десять процентов больше, чем у предыдущих модификаций, и на 30 – чем у ближайших аналогов, а именно – метр на секунду в квадрате. То есть это самый быстрый городской поезд на сегодняшний день в нашей стране", – заверила тогда руководитель управления маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта "ТМХ-Пассажирский транспорт" АО "Трансмашхолдинг" Валерия Шарафутдинова.В чем же преимущество "Иволги 4.0"? По словам Валерии Шарафутдиновой, поездки на новом поезде стали еще быстрее, но не за счет увеличения скорости, а за счет сокращения времени стоянки на станциях. Таков был запрос пассажиров – сделать поездки еще короче. В итоге в "Иволге 4.0" появилась третья дверь в промежуточных вагонах, благодаря чему пассажиры могут заходить и выходить быстрее. Еще одна особенность – новое расположение кнопок для открывания дверей: сбоку от них, а не по центру. Сделано это для того, чтобы пассажиры, открывающие двери, не загораживали проход для выходящих. Вот и еще один источник экономии времени.Долгосрочный градостроительный эффектВозвращаясь ко дню рождению третьего диаметра, хочется отметить еще один эффект от появления новой транспортной артерии. А именно – долгосрочный градостроительный."Там, где появляется МЦД, закономерно происходят изменения прилегающих территорий. Зачастую ведь места рядом с железной дорогой находятся в полузапустении – пустыри, какие-то промзоны, заброшенные объекты… Вот с появлением станций МЦД эти территории снова становятся ценными. Они оказываются вовлечены в "ткань" города, гораздо больше связываются с основным его рельсовым каркасом. И, конечно, это приводит к тому, что на этих местах начинаются девелоперские проекты, строятся культурно-бытовые объекты, торговые центры, офисы и даже жилье. В общем, территория начинает жить новой жизнью спустя пять-десять лет после того, как там появляется МЦД. И МЦД-3 уже демонстрирует нам движение в эту сторону", – подытожил эксперт НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

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https://ria.ru/20240305/blagoustroystvo-1931146872.html

https://ria.ru/20240801/efimov-1963313028.html

https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html

https://ria.ru/20240617/ivolga-1953396924.html

москва

зеленоград

московская область (подмосковье)

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