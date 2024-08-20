https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html

Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину

Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину - РИА Новости, 20.08.2024

Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник центра РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:48

2024-08-20T15:48

2024-08-20T15:48

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу посетит Киев, сообщили в понедельник в индийском МИД. Замглавы МИД Индии Танмая Лала заявил, что официальный визит состоится по приглашению Владимира Зеленского. "Главный момент этого визита состоит в том, что Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования конфликта. Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и ещё одно желание – понять, насколько Украина готова к прекращению военных действий и мирным договорённостям с Россией", - считает Сотников. По мнению эксперта, по итогам визита индийский премьер может выступить с собственной мирной инициативой, которая будет выдвинута на саммите БРИКС в Казани. "Индийцы наверняка такую инициативу выдвинут… И, когда будет саммит БРИКС, Моди может выступить с мирной инициативой, а страны глобального Юга его поддержат. Саммит БРИКС – хорошая площадка, чтобы индийцы позиционировали себя как миротворцы", - сказал он. По словам Сотникова, Зеленский вряд ли сможет склонить Моди к поддержке Киева в данном конфликте. "У Моди достаточно сложно прошли выборы. Он не получил такого большинства, как на предыдущих выборах. Он хорошо понимает, что ему нужна поддержка избирателей и поддержка интеллектуального сообщества и элиты Индии. А в Индии традиционно мнение склоняется в пользу России", - заключил он. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, владимир зеленский, владимир путин, брикс, российская академия наук