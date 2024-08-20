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Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину - РИА Новости, 20.08.2024
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Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину
Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину - РИА Новости, 20.08.2024
Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник центра РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:48
2024-08-20T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу посетит Киев, сообщили в понедельник в индийском МИД. Замглавы МИД Индии Танмая Лала заявил, что официальный визит состоится по приглашению Владимира Зеленского. "Главный момент этого визита состоит в том, что Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования конфликта. Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и ещё одно желание – понять, насколько Украина готова к прекращению военных действий и мирным договорённостям с Россией", - считает Сотников. По мнению эксперта, по итогам визита индийский премьер может выступить с собственной мирной инициативой, которая будет выдвинута на саммите БРИКС в Казани. "Индийцы наверняка такую инициативу выдвинут… И, когда будет саммит БРИКС, Моди может выступить с мирной инициативой, а страны глобального Юга его поддержат. Саммит БРИКС – хорошая площадка, чтобы индийцы позиционировали себя как миротворцы", - сказал он. По словам Сотникова, Зеленский вряд ли сможет склонить Моди к поддержке Киева в данном конфликте. "У Моди достаточно сложно прошли выборы. Он не получил такого большинства, как на предыдущих выборах. Он хорошо понимает, что ему нужна поддержка избирателей и поддержка интеллектуального сообщества и элиты Индии. А в Индии традиционно мнение склоняется в пользу России", - заключил он. Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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в мире, индия, россия, украина, нарендра моди, владимир зеленский, владимир путин, брикс, российская академия наук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Россия, Украина, Нарендра Моди, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, Российская академия наук
Востоковед предположил, чего ждать от визита индийского премьера на Украину

Сотников: Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу посетит Киев, сообщили в понедельник в индийском МИД. Замглавы МИД Индии Танмая Лала заявил, что официальный визит состоится по приглашению Владимира Зеленского.
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"Главный момент этого визита состоит в том, что Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования конфликта. Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и ещё одно желание – понять, насколько Украина готова к прекращению военных действий и мирным договорённостям с Россией", - считает Сотников.
По мнению эксперта, по итогам визита индийский премьер может выступить с собственной мирной инициативой, которая будет выдвинута на саммите БРИКС в Казани.
"Индийцы наверняка такую инициативу выдвинут… И, когда будет саммит БРИКС, Моди может выступить с мирной инициативой, а страны глобального Юга его поддержат. Саммит БРИКС – хорошая площадка, чтобы индийцы позиционировали себя как миротворцы", - сказал он.
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По словам Сотникова, Зеленский вряд ли сможет склонить Моди к поддержке Киева в данном конфликте.
"У Моди достаточно сложно прошли выборы. Он не получил такого большинства, как на предыдущих выборах. Он хорошо понимает, что ему нужна поддержка избирателей и поддержка интеллектуального сообщества и элиты Индии. А в Индии традиционно мнение склоняется в пользу России", - заключил он.
Моди посетил Россию 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияРоссияУкраинаНарендра МодиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБРИКСРоссийская академия наук
 
 
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