https://ria.ru/20240820/minselhoz-1967304837.html
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году - РИА Новости, 20.08.2024
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году
Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:34
2024-08-20T13:34
2024-08-20T13:34
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СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - РИА Новости. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут. "Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 миллиона гектаров было чистой гибели (посевов - ред.). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть - небольшой, правда, но тяжело. На юге - засуха. Поэтому пока держим в 132 миллиона тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим", - сказала Лут, отвечая на вопрос о прогнозе по сбору зерна в 2024 году. Она отметила, что из 1,1 миллиона гектаров погибших площадей только 26% были застрахованы. "Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться", - заявила министр. По ее словам, страховщики уже выплатили 1,1 миллиарда рублей возмещения. "Должны доплатить до 2,5 миллиарда рублей, но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть, сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб", - уточнила Лут. Она также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду, который начался 1 июля. "Исходя из прогноза сбора зерна в 132 миллиона тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 миллионов тонн в этом сезоне", - сказала глава Минсельхоза.
https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в 2024 году
Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2024 году на уровне 132 млн тонн
СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - РИА Новости. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут.
«
"Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 миллиона гектаров было чистой гибели (посевов - ред.). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть - небольшой, правда, но тяжело. На юге - засуха. Поэтому пока держим в 132 миллиона тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим", - сказала Лут, отвечая на вопрос о прогнозе по сбору зерна в 2024 году.
Она отметила, что из 1,1 миллиона гектаров погибших площадей только 26% были застрахованы. "Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться", - заявила министр.
По ее словам, страховщики уже выплатили 1,1 миллиарда рублей возмещения. "Должны доплатить до 2,5 миллиарда рублей, но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть, сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб", - уточнила Лут.
Она также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду, который начался 1 июля. "Исходя из прогноза сбора зерна в 132 миллиона тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 миллионов тонн в этом сезоне", - сказала глава Минсельхоза.