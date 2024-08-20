https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html
Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области
Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области
Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:35
2024-08-20T15:35
2024-08-20T16:38
сша
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в заявлении МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что происходящее идет вразрез с утверждениями Белого дома о непричастности Вашингтона к нападению украинских военных на Россию. Кроме того, это доказывает, что США являются непосредственным участником конфликта.В МИД предупредили, что в отношении причастных к преступлениям американцев в России проведут расследования и привлекут их к ответственности.Кроме того, "все иностранные "специалисты" и наемники", нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью, заключили в МИД.Ранее сегодня американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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Приезд временной поверенной США в МИД России
Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
2024-08-20T15:35
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сша, россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области
МИД: присутствие ЧВК из США в Курской области доказывает вовлеченность Штатов