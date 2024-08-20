https://ria.ru/20240820/mid-1967347211.html

Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области

Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Временной поверенной США заявили протест из-за наемников в Курской области

Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:35

2024-08-20T15:35

2024-08-20T16:38

сша

россия

курская область

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в заявлении МИД.На Смоленской площади подчеркнули, что происходящее идет вразрез с утверждениями Белого дома о непричастности Вашингтона к нападению украинских военных на Россию. Кроме того, это доказывает, что США являются непосредственным участником конфликта.В МИД предупредили, что в отношении причастных к преступлениям американцев в России проведут расследования и привлекут их к ответственности.Кроме того, "все иностранные "специалисты" и наемники", нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью, заключили в МИД.Ранее сегодня американская частная военная компания Forward Observation Group выложила в соцсети фотографию своих сотрудников, которые участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. На фото трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, позади них стоит бронемашина. Подпись к фото и геоданные указывают на то, что публикацию разместили из Курской области.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html

сша

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приезд временной поверенной США в МИД России Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и заявили решительный протест в связи с участием американских наемников во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. 2024-08-20T15:35 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)