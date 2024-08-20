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В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2024
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08:29 20.08.2024 (обновлено: 09:09 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/mid-1967232350.html
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2024
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России
В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:29
2024-08-20T09:09
россия
микаэл агасандян
снг
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - сказал Агасандян. Он добавил, что члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна &gt;&gt;
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россия, микаэл агасандян, снг, евразийский экономический союз
Россия, Микаэл Агасандян, СНГ, Евразийский экономический союз
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России

Глава департамента МИД Агасандян: в ЕАЭС около 90% расчетов идет в нацвалютах

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Рубли - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
«
"Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - сказал Агасандян.
Он добавил, что члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления.
Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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