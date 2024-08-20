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В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России

В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2024

В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России

В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:29

2024-08-20T08:29

2024-08-20T09:09

россия

микаэл агасандян

снг

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - сказал Агасандян. Он добавил, что члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html

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россия, микаэл агасандян, снг, евразийский экономический союз