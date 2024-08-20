https://ria.ru/20240820/mid-1967232350.html
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2024
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России
В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:29
2024-08-20T08:29
2024-08-20T09:09
россия
микаэл агасандян
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945257933_0:94:2950:1753_1920x0_80_0_0_2d4190dbc3e42e822a647f7760fb40f9.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В ЕАЭС порядка 90% расчетов сегодня идет в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Если говорить о статистике по использованию нацвалют во взаиморасчетах, то данный показатель находится на уровне порядка 90%", - сказал Агасандян. Он добавил, что члены ЕАЭС осознают необходимость снижения рисков использования западных финансовых инструментов, которые становятся способом политического давления. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
https://ria.ru/20231225/valyuta-1918032327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945257933_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d5bfcb69f3bb2321f5c26e5e8b729166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, микаэл агасандян, снг, евразийский экономический союз
Россия, Микаэл Агасандян, СНГ, Евразийский экономический союз
В ЕАЭС около 90 процентов расчетов идет в нацвалютах, заявили в МИД России
Глава департамента МИД Агасандян: в ЕАЭС около 90% расчетов идет в нацвалютах