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Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 20.08.2024
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии
Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:31
2024-08-20T10:31
2024-08-20T10:31
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лос-анджелес
майкл мэдсен
квентин тарантино
новости культуры
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии в отношении своей жены, но позднее был освобожден под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции. "Правоохранительные органы сообщили TMZ, что актер фильма "Убить Билла" был задержан вскоре после полуночи в субботу по обвинению в совершении правонарушения, связанного с домашним насилием. Полиция утверждает, что Мэдсен толкнул жену, а затем выгнал ее из их дома в районе Лос-Анджелеса после ссоры", - пишет портал. Отмечается, что актер внес залог в размере 20 тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.
https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, майкл мэдсен, квентин тарантино, новости культуры
Шоубиз, Лос-Анджелес, Майкл Мэдсен, Квентин Тарантино, Новости культуры
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии
TMZ: актера Майкла Мэдсена задержали по обвинению в домашнем насилии над женой