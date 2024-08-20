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Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 20.08.2024
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Шоубиз
 
10:31 20.08.2024
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Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 20.08.2024
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии
Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:31
2024-08-20T10:31
шоубиз
лос-анджелес
майкл мэдсен
квентин тарантино
новости культуры
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии в отношении своей жены, но позднее был освобожден под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции. "Правоохранительные органы сообщили TMZ, что актер фильма "Убить Билла" был задержан вскоре после полуночи в субботу по обвинению в совершении правонарушения, связанного с домашним насилием. Полиция утверждает, что Мэдсен толкнул жену, а затем выгнал ее из их дома в районе Лос-Анджелеса после ссоры", - пишет портал. Отмечается, что актер внес залог в размере 20 тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.
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лос-анджелес, майкл мэдсен, квентин тарантино, новости культуры
Шоубиз, Лос-Анджелес, Майкл Мэдсен, Квентин Тарантино, Новости культуры
Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии

TMZ: актера Майкла Мэдсена задержали по обвинению в домашнем насилии над женой

© РИА Новости / Геннадий ШишкинАктер Майкл Мэдсен
Актер Майкл Мэдсен - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Актер Майкл Мэдсен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии в отношении своей жены, но позднее был освобожден под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции.
"Правоохранительные органы сообщили TMZ, что актер фильма "Убить Билла" был задержан вскоре после полуночи в субботу по обвинению в совершении правонарушения, связанного с домашним насилием. Полиция утверждает, что Мэдсен толкнул жену, а затем выгнал ее из их дома в районе Лос-Анджелеса после ссоры", - пишет портал.
Отмечается, что актер внес залог в размере 20 тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.
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ШоубизЛос-АнджелесМайкл МэдсенКвентин ТарантиноНовости культуры
 
 
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