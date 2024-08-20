https://ria.ru/20240820/medsen-1967254041.html

Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии

Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 20.08.2024

Актера из "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвинили в домашнем насилии

Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:31

2024-08-20T10:31

2024-08-20T10:31

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лос-анджелес

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский актер Майкл Мэдсен, наиболее известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмерка", был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии в отношении своей жены, но позднее был освобожден под залог, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции. "Правоохранительные органы сообщили TMZ, что актер фильма "Убить Билла" был задержан вскоре после полуночи в субботу по обвинению в совершении правонарушения, связанного с домашним насилием. Полиция утверждает, что Мэдсен толкнул жену, а затем выгнал ее из их дома в районе Лос-Анджелеса после ссоры", - пишет портал. Отмечается, что актер внес залог в размере 20 тысяч долларов и был освобожден из-под стражи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лос-анджелес, майкл мэдсен, квентин тарантино, новости культуры