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В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье - РИА Новости, 20.08.2024
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Наука
 
04:13 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/laboratoriya-1967218053.html
В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье
В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье - РИА Новости, 20.08.2024
В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье
Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T04:13
2024-08-20T04:13
наука
общество
дальний восток
россия
геннадий красников
олег кожемяко
владимир путин
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. В сентябре 2023 года глава Приморья Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. В феврале Кожемяко сообщал, что работа по созданию лаборатории в Приморье уже идет. "Мы должны внимательно посмотреть и дать рекомендации по градостроительным нормам. У нас и дома, и другие сооружения строились рассчитанные на одни условия, сейчас условия сильно изменились. Мы видим это не только на Дальнем Востоке, но и по стране в целом. И работа с Минстроем, который отвечает за коммунальное хозяйство, в виде уточнения строительных норм - тоже. Задача поставлена большая", - сказал Красников. Он отметил, что также в число задач климатического центра будет входить выработка рекомендаций по эффективной чистке и укреплению русел рек и по установке дамб. "В связи с процессом, связанным с повышение температуры - а в России он в два раза быстрее идет, особенно по определенным категориям, - мы видим, что всё больше становится неблагоприятных погодных явлений, они выражаются в жестком характере, это приводит к стихийным бедствиям. Задача - не только предсказать, но и подготовить план действий, который бы минимизировал последствия", - добавил Красников.
https://ria.ru/20240820/nauka-1967217739.html
https://ria.ru/20240820/ran-1967215532.html
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общество, дальний восток, россия, геннадий красников, олег кожемяко, владимир путин, российская академия наук, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наука
Наука, Общество, Дальний Восток, Россия, Геннадий Красников, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Российская академия наук, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Наука
В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье

Красников: климатическая лаборатория в ДФО будет уточнять нормы в строительстве

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
В сентябре 2023 года глава Приморья Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. В феврале Кожемяко сообщал, что работа по созданию лаборатории в Приморье уже идет.
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"Мы должны внимательно посмотреть и дать рекомендации по градостроительным нормам. У нас и дома, и другие сооружения строились рассчитанные на одни условия, сейчас условия сильно изменились. Мы видим это не только на Дальнем Востоке, но и по стране в целом. И работа с Минстроем, который отвечает за коммунальное хозяйство, в виде уточнения строительных норм - тоже. Задача поставлена большая", - сказал Красников.
Он отметил, что также в число задач климатического центра будет входить выработка рекомендаций по эффективной чистке и укреплению русел рек и по установке дамб.
"В связи с процессом, связанным с повышение температуры - а в России он в два раза быстрее идет, особенно по определенным категориям, - мы видим, что всё больше становится неблагоприятных погодных явлений, они выражаются в жестком характере, это приводит к стихийным бедствиям. Задача - не только предсказать, но и подготовить план действий, который бы минимизировал последствия", - добавил Красников.
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НаукаОбществоДальний ВостокРоссияГеннадий КрасниковОлег КожемякоВладимир ПутинРоссийская академия наукМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Наука
 
 
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