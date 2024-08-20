В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье
Красников: климатическая лаборатория в ДФО будет уточнять нормы в строительстве
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.
В сентябре 2023 года глава Приморья Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. В феврале Кожемяко сообщал, что работа по созданию лаборатории в Приморье уже идет.
"Мы должны внимательно посмотреть и дать рекомендации по градостроительным нормам. У нас и дома, и другие сооружения строились рассчитанные на одни условия, сейчас условия сильно изменились. Мы видим это не только на Дальнем Востоке, но и по стране в целом. И работа с Минстроем, который отвечает за коммунальное хозяйство, в виде уточнения строительных норм - тоже. Задача поставлена большая", - сказал Красников.
Он отметил, что также в число задач климатического центра будет входить выработка рекомендаций по эффективной чистке и укреплению русел рек и по установке дамб.
"В связи с процессом, связанным с повышение температуры - а в России он в два раза быстрее идет, особенно по определенным категориям, - мы видим, что всё больше становится неблагоприятных погодных явлений, они выражаются в жестком характере, это приводит к стихийным бедствиям. Задача - не только предсказать, но и подготовить план действий, который бы минимизировал последствия", - добавил Красников.