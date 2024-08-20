https://ria.ru/20240820/laboratoriya-1967218053.html

В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье

В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье - РИА Новости, 20.08.2024

В РАН рассказали о создаваемой климатической лаборатории в Приморье

Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T04:13

2024-08-20T04:13

2024-08-20T04:13

наука

общество

дальний восток

россия

геннадий красников

олег кожемяко

владимир путин

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Ученые в рамках работы создаваемой на Дальнем Востоке климатической лаборатории будут в том числе давать рекомендации для изменения градостроительных норм, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников. В сентябре 2023 года глава Приморья Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. В феврале Кожемяко сообщал, что работа по созданию лаборатории в Приморье уже идет. "Мы должны внимательно посмотреть и дать рекомендации по градостроительным нормам. У нас и дома, и другие сооружения строились рассчитанные на одни условия, сейчас условия сильно изменились. Мы видим это не только на Дальнем Востоке, но и по стране в целом. И работа с Минстроем, который отвечает за коммунальное хозяйство, в виде уточнения строительных норм - тоже. Задача поставлена большая", - сказал Красников. Он отметил, что также в число задач климатического центра будет входить выработка рекомендаций по эффективной чистке и укреплению русел рек и по установке дамб. "В связи с процессом, связанным с повышение температуры - а в России он в два раза быстрее идет, особенно по определенным категориям, - мы видим, что всё больше становится неблагоприятных погодных явлений, они выражаются в жестком характере, это приводит к стихийным бедствиям. Задача - не только предсказать, но и подготовить план действий, который бы минимизировал последствия", - добавил Красников.

https://ria.ru/20240820/nauka-1967217739.html

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общество, дальний восток, россия, геннадий красников, олег кожемяко, владимир путин, российская академия наук, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наука