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На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей - РИА Новости, 20.08.2024
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Краснодарский край
 
13:34 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/kuban-1967305202.html
На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей
На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей - РИА Новости, 20.08.2024
На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей
Кубанские предприятия за 6 месяцев 2024 года отгрузили промышленной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:34
2024-08-20T13:34
краснодарский край
абинский район
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
промышленность
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Кубанские предприятия за 6 месяцев 2024 года отгрузили промышленной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "По итогам шести месяцев 2024-го кубанскими предприятиями отгружено собственной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом объем реализации увеличивают все 27 муниципальных образований, перспективных для развития промышленности. Роста отгрузки удалось достичь в том числе благодаря реализации комплекса мер поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что самые высокие показали роста у производителей прицепов и полуприцепов, транспортных средств и оборудования, предприятий радиоэлектронной и легкой промышленности, деревообрабатывающей отрасли. Краевой рейтинг муниципалитетов по объему отгрузки промышленной продукции в первом полугодии возглавил Абинский район. За последние десять лет он остается неизменным лидером благодаря развитию электрометаллургического завода. В пятерке лидеров также Краснодар, Новороссийск, Белореченский район и Армавир, добавляют власти. "На Кубани действует девять направлений субсидирования промышленных предприятий. В том числе финансирование до 30 процентов затрат предприятий на запуск или развитие импортозамещающих производств. Также – возмещение до 95 процентов затрат на развитие инженерно-технических центров для создания новых высокотехнологичных моделей техники и оборудования", – подчеркнул Кондратьев. Губернатор добавил, что в этом году на развитие промышленности из бюджета края направят более 1,8 миллиарда рублей субсидий. В том числе компенсируется также часть затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, на реализацию инвестпроектов и на скидки в 10-15%, которые предоставляют краевые производители покупателям сельхозтехники.
https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html
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абинский район, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, промышленность
Краснодарский край, Абинский район, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Промышленность

На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Кубанские предприятия за 6 месяцев 2024 года отгрузили промышленной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"По итогам шести месяцев 2024-го кубанскими предприятиями отгружено собственной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом объем реализации увеличивают все 27 муниципальных образований, перспективных для развития промышленности. Роста отгрузки удалось достичь в том числе благодаря реализации комплекса мер поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Уточняется, что самые высокие показали роста у производителей прицепов и полуприцепов, транспортных средств и оборудования, предприятий радиоэлектронной и легкой промышленности, деревообрабатывающей отрасли.
Краевой рейтинг муниципалитетов по объему отгрузки промышленной продукции в первом полугодии возглавил Абинский район. За последние десять лет он остается неизменным лидером благодаря развитию электрометаллургического завода. В пятерке лидеров также Краснодар, Новороссийск, Белореченский район и Армавир, добавляют власти.
"На Кубани действует девять направлений субсидирования промышленных предприятий. В том числе финансирование до 30 процентов затрат предприятий на запуск или развитие импортозамещающих производств. Также – возмещение до 95 процентов затрат на развитие инженерно-технических центров для создания новых высокотехнологичных моделей техники и оборудования", – подчеркнул Кондратьев.
Губернатор добавил, что в этом году на развитие промышленности из бюджета края направят более 1,8 миллиарда рублей субсидий. В том числе компенсируется также часть затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, на реализацию инвестпроектов и на скидки в 10-15%, которые предоставляют краевые производители покупателям сельхозтехники.
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Краснодарский крайАбинский районКраснодарНовороссийскВениамин КондратьевПромышленность
 
 
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