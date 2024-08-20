https://ria.ru/20240820/kuban-1967305202.html

На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей

На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей - РИА Новости, 20.08.2024

На Кубани предприятия за полгода отгрузили промпродукции на 287 млрд рублей

Кубанские предприятия за 6 месяцев 2024 года отгрузили промышленной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:34

2024-08-20T13:34

2024-08-20T13:34

краснодарский край

абинский район

краснодар

новороссийск

вениамин кондратьев

промышленность

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Кубанские предприятия за 6 месяцев 2024 года отгрузили промышленной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "По итогам шести месяцев 2024-го кубанскими предприятиями отгружено собственной продукции на 287 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В целом объем реализации увеличивают все 27 муниципальных образований, перспективных для развития промышленности. Роста отгрузки удалось достичь в том числе благодаря реализации комплекса мер поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что самые высокие показали роста у производителей прицепов и полуприцепов, транспортных средств и оборудования, предприятий радиоэлектронной и легкой промышленности, деревообрабатывающей отрасли. Краевой рейтинг муниципалитетов по объему отгрузки промышленной продукции в первом полугодии возглавил Абинский район. За последние десять лет он остается неизменным лидером благодаря развитию электрометаллургического завода. В пятерке лидеров также Краснодар, Новороссийск, Белореченский район и Армавир, добавляют власти. "На Кубани действует девять направлений субсидирования промышленных предприятий. В том числе финансирование до 30 процентов затрат предприятий на запуск или развитие импортозамещающих производств. Также – возмещение до 95 процентов затрат на развитие инженерно-технических центров для создания новых высокотехнологичных моделей техники и оборудования", – подчеркнул Кондратьев. Губернатор добавил, что в этом году на развитие промышленности из бюджета края направят более 1,8 миллиарда рублей субсидий. В том числе компенсируется также часть затрат предприятий на первый взнос при покупке оборудования в лизинг, на реализацию инвестпроектов и на скидки в 10-15%, которые предоставляют краевые производители покупателям сельхозтехники.

https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html

https://ria.ru/20240807/tekhnika-1964777047.html

абинский район

краснодар

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

абинский район, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев, промышленность