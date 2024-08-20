https://ria.ru/20240820/krokus-1967332928.html
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела "Крокуса"
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела "Крокуса" - РИА Новости, 20.08.2024
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела "Крокуса"
Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:54
2024-08-20T14:54
2024-08-20T15:12
теракт в "крокус сити холле"
осаго
крокус
крокус сити холл
мухаммадсобир файзов
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брянская область
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказал судья Борис Сафарин. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. В открытой части Касимов растрогался, увидев в зале заседаний маму, и всплакнул. Спустя несколько минут слезу пустил Исроил Исломов, который сетовал на боли и несправедливое, по его мнению, положение. Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает. Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники. Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. В понедельник меру пресечения продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
https://ria.ru/20240716/krokus-1959938455.html
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осаго, крокус, крокус сити холл, мухаммадсобир файзов, россия, москва, брянская область, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", ОСАГО, Крокус, Крокус Сити Холл, Мухаммадсобир Файзов, Россия, Москва, Брянская область, Происшествия
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела "Крокуса"
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 ноября", - сказал судья Борис Сафарин.
Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. В открытой части Касимов растрогался, увидев в зале заседаний маму, и всплакнул. Спустя несколько минут слезу пустил Исроил Исломов, который сетовал на боли и несправедливое, по его мнению, положение.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault
Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области
. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ
, которые проживали в Твери
и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана
, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
Касимов также является гражданином РФ, он сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт. Касимов также единственный фигурант дела, на суды к которому регулярно приходят родственники.
Басманный суд Москвы
16 августа продлил до 22 ноября арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову
и Шамсидину Фаридуни. В понедельник меру пресечения продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.