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Западные СМИ высоко оценили применяемые ВС России дроны в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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20:48 20.08.2024 (обновлено: 20:49 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/forbes-1967417768.html
Западные СМИ высоко оценили применяемые ВС России дроны в Курской области
Западные СМИ высоко оценили применяемые ВС России дроны в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Западные СМИ высоко оценили применяемые ВС России дроны в Курской области
Журнал Forbes высоко оценил применяемые российскими военными против ВСУ в Курской области дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, обратив внимание на то, РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:48
2024-08-20T20:49
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Журнал Forbes высоко оценил применяемые российскими военными против ВСУ в Курской области дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, обратив внимание на то, что их невозможно обнаружить при помощи обычных методов радиопеленгации. Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что в Курской области работает дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны. "Из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные беспилотники и их операторов невозможно отследить и определить их местонахождение с помощью обычных методов радиопеленгации. Они, безусловно, устойчивы перед радиоэлектронными помехами и спуфингом", - говорится в материале журнала. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/spetssredstva-1967379952.html
https://ria.ru/20240820/alaudinov-1967313836.html
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технологии, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Западные СМИ высоко оценили применяемые ВС России дроны в Курской области

Forbes: российские дроны с управлением по кабелю невозможно отследить

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках разведчика
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Журнал Forbes высоко оценил применяемые российскими военными против ВСУ в Курской области дроны с управлением по оптоволоконному кабелю, обратив внимание на то, что их невозможно обнаружить при помощи обычных методов радиопеленгации.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что в Курской области работает дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны.
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"Из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные беспилотники и их операторов невозможно отследить и определить их местонахождение с помощью обычных методов радиопеленгации. Они, безусловно, устойчивы перед радиоэлектронными помехами и спуфингом", - говорится в материале журнала.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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