Визит Путина показал миру дружбу Азербайджана и России, заявил эксперт
Эксперт: Визит Путина в Баку показал миру искреннюю дружбу Азербайджана и России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 20 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан показал всему миру крепкую и искреннюю дружбу Баку и Москвы, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.
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"Если раньше мы констатировали, что между Россией и Азербайджаном - стратегическое партнерство, а затем, после подписания исторического документа в Москве в феврале 2022 года, - надежное союзничество, то сейчас вместе со всем миром мы видим крепкую и искреннюю дружбу между Баку и Москвой, между лидерами наших стран, между народами. Ключевыми темами публичной части переговоров абсолютно логично стали: углубление и расширение торгово-экономических отношений - кстати, их показатели в последние годы превосходят самые смелые прогнозы, совместная деятельность по дальнейшей реализации грандиозного по своему масштабу и перспективам трансевразийского проекта МТК "Север-Юг" - он уже приносит первые серьезные результаты базисным участникам, в свою очередь это усиливает стремление к вхождению в проект все новых интересантов", - сказал РИА Новости Арьков.
Эксперт отметил, что стороны также обсудили поддержку инициатив и позиций друг друга на международной арене.
"В частности, Россия способствовала принятию решения по проведении COP29 в Баку и удерживает нынешний режим Еревана от реваншизма... Азербайджан последовательно отказывается поддерживать любые антироссийские действия со стороны стран т.н. коллективного Запада и их марионеток. Алиев и Путин затронули тему партнерства, а в перспективе и присоединение Азербайджана к ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, где мнение России имеет колоссальный вес, также наполнение Консультативной региональной платформы "3+3" конкретным содержанием и обсуждение именно в ее формате всех важных для региона проблем, не позволяя вмешиваться в процесс и пакостить инрегиональным игрокам, преследующим свои подчас откровенно преступные цели", - добавил собеседник агентства.
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