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Визит Путина показал миру дружбу Азербайджана и России, заявил эксперт

Визит Путина показал миру дружбу Азербайджана и России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.08.2024

Визит Путина показал миру дружбу Азербайджана и России, заявил эксперт

Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан показал всему миру крепкую и искреннюю дружбу Баку и Москвы, заявил РИА Новости эксперт по международным... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:04

2024-08-20T09:04

2024-08-20T09:04

россия

азербайджан

баку

владимир путин

евразийский экономический союз

одкб

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политика

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БАКУ, 20 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан показал всему миру крепкую и искреннюю дружбу Баку и Москвы, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Президент РФ прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. В понедельник Путин и Алиев провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов. "Если раньше мы констатировали, что между Россией и Азербайджаном - стратегическое партнерство, а затем, после подписания исторического документа в Москве в феврале 2022 года, - надежное союзничество, то сейчас вместе со всем миром мы видим крепкую и искреннюю дружбу между Баку и Москвой, между лидерами наших стран, между народами. Ключевыми темами публичной части переговоров абсолютно логично стали: углубление и расширение торгово-экономических отношений - кстати, их показатели в последние годы превосходят самые смелые прогнозы, совместная деятельность по дальнейшей реализации грандиозного по своему масштабу и перспективам трансевразийского проекта МТК "Север-Юг" - он уже приносит первые серьезные результаты базисным участникам, в свою очередь это усиливает стремление к вхождению в проект все новых интересантов", - сказал РИА Новости Арьков. Эксперт отметил, что стороны также обсудили поддержку инициатив и позиций друг друга на международной арене. "В частности, Россия способствовала принятию решения по проведении COP29 в Баку и удерживает нынешний режим Еревана от реваншизма... Азербайджан последовательно отказывается поддерживать любые антироссийские действия со стороны стран т.н. коллективного Запада и их марионеток. Алиев и Путин затронули тему партнерства, а в перспективе и присоединение Азербайджана к ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС, где мнение России имеет колоссальный вес, также наполнение Консультативной региональной платформы "3+3" конкретным содержанием и обсуждение именно в ее формате всех важных для региона проблем, не позволяя вмешиваться в процесс и пакостить инрегиональным игрокам, преследующим свои подчас откровенно преступные цели", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240819/ikona-1967127756.html

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азербайджан

баку

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россия, азербайджан, баку, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, шос, политика