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Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес - РИА Новости, 20.08.2024
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10:43 20.08.2024 (обновлено: 10:44 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html
Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес
Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес - РИА Новости, 20.08.2024
Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес
Все больше молодых ребят тянется к тому, чтобы с юного возраста зарабатывать деньги и продвигать свои идеи. Особенное внимание молодежи занимает сфера... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:43
2024-08-20T10:44
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Все больше молодых ребят тянется к тому, чтобы с юного возраста зарабатывать деньги и продвигать свои идеи. Особенное внимание молодежи занимает сфера инновационных разработок, так они могут попытаться оставить след в истории технологического прорыва. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" это стало сделать гораздо проще. С помощью государственной поддержки можно воспользоваться различными программами на открытие своего бизнеса.По данным Корпорации МСП, всего в стране на данный момент около 1 миллиона ИП в возрасте до 35 лет. При этом среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей доля молодых людей составляет 44%. Еще 5,2 миллиона человек в возрасте до 35 лет ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых."Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 миллиона людей в возрасте до 35 лет", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Молодые люди в возрасте до 25 лет, которые решили открыть свое дело, могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей (или до 1 миллиона рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической зоне). Средства могут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.Чип – помощник в хоккееМолодой предприниматель из Москвы Даниил Макатров, которому сейчас 17 лет, придумал идею стартапа, когда ему было 14. Тогда он жил и учился в Великом Новгороде, занимался профессионально хоккеем и хотел сделать умный конек для хоккеистов. Со временем эта идея привела его к созданию YouChip – системы активного трекинга спортсменов, благодаря которому тренеры, скауты и спортсмены могли бы получать развернутую статистику, умную аналитику и рекомендации по улучшению тренировочного процесса."Изначально это была центрообразующая идея, которая привела к физическому воплощению. Она образовалась в 14 лет. Я учился в восьмом классе в Великом Новгороде тогда. Сначала была идея сделать умный конек для хоккеистов, побуждением было то, что я сам профессиональный спортсмен", - сказал РИА Новости Макатров.В последствии молодой человек придумал чип, который на первом этапе крепился на хоккейные коньки, а уже сейчас может быть встроен в экипировку спортсмена, шайбу, мяч и другие предметы спортивного инвентаря. Также его команда дает персонализированные рекомендации, которые направлены на улучшение как команды, так и каждого игрока по отдельности.Макатров стал участником и победителем Технолидеры Москвы и Технолидеры Будущего, Школьном акселераторе Сбера, SportTech accelerator, "Твое дело: МПР", топ-2 академии Инноваторов, стал финалистом HSE Fest, финалистом КЧ ВШЭ, а также финалистом SportTech от АИМ, а также принял участие в телешоу "Гонка стартапов". Благодаря чему о его разработке узнали единомышленники и городские власти. Также предприниматель получил гранты на общую сумму более двух миллионов рублей от Сколково совместно с НФРКЭ, MSF (Moscow Seed Fund), Cloud.ru и многое другое.На данный момент стартап находится на развивающейся стадии, готовится к выходу на продажи. В ближайшие 3,5 года молодая компания рассчитывает выйти на привлекательные финансовые показатели.Также начинающие предприниматели могут поучаствовать в акселераторе SberStudent. Программа позволяет молодым и перспективным предпринимателям-студентам, аспирантам и сотрудникам вузов, у которых есть проект технологического бизнеса и потребность в специалистах для реализации стартапа, пройти практикоориентированный образовательный курс. За полгода программы участники получают представление об основах предпринимательства и разрабатывают собственный технологический продукт под руководством наставников.Ежегодно ее участники создают более 600 бизнес-проектов. По итогу обучения устаивается Демо-день, где участники презентуют свои решения инвесторам и потенциальным заказчикам.За реализацию студенческого акселератора SberStudent, созвучного целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также других социальных инициатив Сбер удостоен статуса "Партнер национальных проектов России". Банк второй год подряд становится победителем Национальной премии "Наш вклад" в номинации "Госкорпорации и госкомпании" премии, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.Программное обеспечение на языках мираПредприниматель Вадим Колесников из Астрахани открыл собственную IT-компанию Way11 в 18 лет. Компания создает веб-платформы, корпоративные порталы и сайты. На данный момент основные клиенты компании – промышленность и сфера недвижимости, а политика – выстраивать с клиентами долгосрочные партнерские отношения, а не оказывать разовые услуги.Молодой предприниматель получил в прошлом году грант от Фонда содействия инновациям на сумму один миллион рублей по программе "Молодежный стартап" на развитие проекта в образовательной сфере. Это собственный стартап компании, который называется "Фокус групп". В начале своего пути предприниматель также получил еще один грант от регионального Минэка на сумму почти 500 тысяч рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Это позволило оплатить аренду офиса, закупить мебель и современные компьютеры."Основная команда находится в Астрахани, а также есть партнеры, с которыми мы работаем. Наращиваем партнерские сети в основном. Разрабатываем свои собственные стартап-решения. В сфере образования, в том числе. Под этот кейс тоже получали грант от Фонда содействия инновациям", - сказал Колесников РИА Новости.Перед тем, как открыть собственный бизнес, предприниматель работал на фрилансе, а сейчас имеет команду из программистов, дизайнеров и project-менеджеров, которые разрабатывают программное обеспечение и выполняют заказы на русском, английском и испанском языках.Колесников также указал, что 29 июля прошло важное для региона событие – "Каспий-IT", где он стал организатором мероприятия."Мы организовали мероприятие для IT бизнеса, пригласили участников из разных регионов России. Одним из хедлайнеров этого мероприятия был директор партнерской сети Agima (крупнейший Digital интегратор России) – Петр Федюшкин. Приезжали участники из Санкт-Петербурга, Владимира, Москвы. Освещались насущные вопросы по развитию различных отраслей бизнеса за счет инструментов цифровизации. Для региона это важно, потому что имеет большой задел на международную конференцию в следующем году. Таким образом удастся привлечь как инвестиции, так и наоборот найти себе подрядчиков и партнеров", - сказал Колесников.Стартап как защита дипломаПримером успешного студенческого предпринимательства также является проект Артема Вербицкого из Краснодарского края. Он в 22 года успешно защитил на бакалавриате свой стартап "Цех экструзии" в рамках акселерационной программы "Стартап как диплом" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Проект направлен на производство и развитие ассортимента полимерной продукции для поверхностного полива сельскохозяйственных культур."Моей целью как руководителя проекта было объединение талантливой молодежи для участия в техническом творчестве, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в сфере АПК с целью создания инновационного продукта. Сегодня такие объединения играют значимую роль в формировании бесшовного трека "молодой специалист-вуз-индустрия", - сказал РИА Новости Вербицкий.По его словам, в последние годы аграрные университеты стали центром внимания индустриальных партнеров, которые активно поддерживают их развитие.В 2022 году молодой предприниматель вышел на защиту с проектом гибких перфорированных рукавов. Это продукт, который используется в мелиоративных целях. Так получилось найти индустриального партнера, на базе которого работает совместное малое предприятие.Вербицкий также получил грант от Фонда развития промышленности в размере 6,5 миллиона рублей и поддержку от Фонда развития инноваций.Кроме того, у молодого предпринимателя был второй проект "Использование технологии SmartMole's для адаптивного управления капельным поливом яблоневого сада", где он стал участником акселерационной программы "Стартап как диплом" в 2024 года, уже в магистратуре.С проектом принимал участие в XXIV Агропромышленной выставке "Золотая Нива 2024", на которой было заключено четыре договора.На данный момент запущена новая линейка продукции, которая связана с адаптивным управлением системы орошения, а также идет развитие в сторону IT. В планах у инженера – масштабирование деятельности.
https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html
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Наталья Макарова
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поддержка бизнеса , россия, корпорация мсп, фонд развития промышленности
Твой бизнес, Поддержка бизнеса , Россия, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности

Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес

© iStock.com / gorodenkoffПрограммисты во время работы
Программисты во время работы - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Программисты во время работы. Архивное фото
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Все больше молодых ребят тянется к тому, чтобы с юного возраста зарабатывать деньги и продвигать свои идеи. Особенное внимание молодежи занимает сфера инновационных разработок, так они могут попытаться оставить след в истории технологического прорыва. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" это стало сделать гораздо проще. С помощью государственной поддержки можно воспользоваться различными программами на открытие своего бизнеса.
По данным Корпорации МСП, всего в стране на данный момент около 1 миллиона ИП в возрасте до 35 лет. При этом среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей доля молодых людей составляет 44%. Еще 5,2 миллиона человек в возрасте до 35 лет ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых.
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"Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 миллиона людей в возрасте до 35 лет", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Молодые люди в возрасте до 25 лет, которые решили открыть свое дело, могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей (или до 1 миллиона рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической зоне). Средства могут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.

Чип – помощник в хоккее

Молодой предприниматель из Москвы Даниил Макатров, которому сейчас 17 лет, придумал идею стартапа, когда ему было 14. Тогда он жил и учился в Великом Новгороде, занимался профессионально хоккеем и хотел сделать умный конек для хоккеистов. Со временем эта идея привела его к созданию YouChip – системы активного трекинга спортсменов, благодаря которому тренеры, скауты и спортсмены могли бы получать развернутую статистику, умную аналитику и рекомендации по улучшению тренировочного процесса.
"Изначально это была центрообразующая идея, которая привела к физическому воплощению. Она образовалась в 14 лет. Я учился в восьмом классе в Великом Новгороде тогда. Сначала была идея сделать умный конек для хоккеистов, побуждением было то, что я сам профессиональный спортсмен", - сказал РИА Новости Макатров.
В последствии молодой человек придумал чип, который на первом этапе крепился на хоккейные коньки, а уже сейчас может быть встроен в экипировку спортсмена, шайбу, мяч и другие предметы спортивного инвентаря. Также его команда дает персонализированные рекомендации, которые направлены на улучшение как команды, так и каждого игрока по отдельности.
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12 августа, 13:32
Макатров стал участником и победителем Технолидеры Москвы и Технолидеры Будущего, Школьном акселераторе Сбера, SportTech accelerator, "Твое дело: МПР", топ-2 академии Инноваторов, стал финалистом HSE Fest, финалистом КЧ ВШЭ, а также финалистом SportTech от АИМ, а также принял участие в телешоу "Гонка стартапов". Благодаря чему о его разработке узнали единомышленники и городские власти. Также предприниматель получил гранты на общую сумму более двух миллионов рублей от Сколково совместно с НФРКЭ, MSF (Moscow Seed Fund), Cloud.ru и многое другое.
На данный момент стартап находится на развивающейся стадии, готовится к выходу на продажи. В ближайшие 3,5 года молодая компания рассчитывает выйти на привлекательные финансовые показатели.
Также начинающие предприниматели могут поучаствовать в акселераторе SberStudent. Программа позволяет молодым и перспективным предпринимателям-студентам, аспирантам и сотрудникам вузов, у которых есть проект технологического бизнеса и потребность в специалистах для реализации стартапа, пройти практикоориентированный образовательный курс. За полгода программы участники получают представление об основах предпринимательства и разрабатывают собственный технологический продукт под руководством наставников.
Ежегодно ее участники создают более 600 бизнес-проектов. По итогу обучения устаивается Демо-день, где участники презентуют свои решения инвесторам и потенциальным заказчикам.
За реализацию студенческого акселератора SberStudent, созвучного целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также других социальных инициатив Сбер удостоен статуса "Партнер национальных проектов России". Банк второй год подряд становится победителем Национальной премии "Наш вклад" в номинации "Госкорпорации и госкомпании" премии, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.

Программное обеспечение на языках мира

Предприниматель Вадим Колесников из Астрахани открыл собственную IT-компанию Way11 в 18 лет. Компания создает веб-платформы, корпоративные порталы и сайты. На данный момент основные клиенты компании – промышленность и сфера недвижимости, а политика – выстраивать с клиентами долгосрочные партнерские отношения, а не оказывать разовые услуги.
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Молодой предприниматель получил в прошлом году грант от Фонда содействия инновациям на сумму один миллион рублей по программе "Молодежный стартап" на развитие проекта в образовательной сфере. Это собственный стартап компании, который называется "Фокус групп". В начале своего пути предприниматель также получил еще один грант от регионального Минэка на сумму почти 500 тысяч рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Это позволило оплатить аренду офиса, закупить мебель и современные компьютеры.
"Основная команда находится в Астрахани, а также есть партнеры, с которыми мы работаем. Наращиваем партнерские сети в основном. Разрабатываем свои собственные стартап-решения. В сфере образования, в том числе. Под этот кейс тоже получали грант от Фонда содействия инновациям", - сказал Колесников РИА Новости.
Перед тем, как открыть собственный бизнес, предприниматель работал на фрилансе, а сейчас имеет команду из программистов, дизайнеров и project-менеджеров, которые разрабатывают программное обеспечение и выполняют заказы на русском, английском и испанском языках.
Колесников также указал, что 29 июля прошло важное для региона событие – "Каспий-IT", где он стал организатором мероприятия.
"Мы организовали мероприятие для IT бизнеса, пригласили участников из разных регионов России. Одним из хедлайнеров этого мероприятия был директор партнерской сети Agima (крупнейший Digital интегратор России) – Петр Федюшкин. Приезжали участники из Санкт-Петербурга, Владимира, Москвы. Освещались насущные вопросы по развитию различных отраслей бизнеса за счет инструментов цифровизации. Для региона это важно, потому что имеет большой задел на международную конференцию в следующем году. Таким образом удастся привлечь как инвестиции, так и наоборот найти себе подрядчиков и партнеров", - сказал Колесников.
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Стартап как защита диплома

Примером успешного студенческого предпринимательства также является проект Артема Вербицкого из Краснодарского края. Он в 22 года успешно защитил на бакалавриате свой стартап "Цех экструзии" в рамках акселерационной программы "Стартап как диплом" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
Проект направлен на производство и развитие ассортимента полимерной продукции для поверхностного полива сельскохозяйственных культур.
"Моей целью как руководителя проекта было объединение талантливой молодежи для участия в техническом творчестве, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в сфере АПК с целью создания инновационного продукта. Сегодня такие объединения играют значимую роль в формировании бесшовного трека "молодой специалист-вуз-индустрия", - сказал РИА Новости Вербицкий.
По его словам, в последние годы аграрные университеты стали центром внимания индустриальных партнеров, которые активно поддерживают их развитие.
В 2022 году молодой предприниматель вышел на защиту с проектом гибких перфорированных рукавов. Это продукт, который используется в мелиоративных целях. Так получилось найти индустриального партнера, на базе которого работает совместное малое предприятие.
Вербицкий также получил грант от Фонда развития промышленности в размере 6,5 миллиона рублей и поддержку от Фонда развития инноваций.
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Кроме того, у молодого предпринимателя был второй проект "Использование технологии SmartMole's для адаптивного управления капельным поливом яблоневого сада", где он стал участником акселерационной программы "Стартап как диплом" в 2024 года, уже в магистратуре.
С проектом принимал участие в XXIV Агропромышленной выставке "Золотая Нива 2024", на которой было заключено четыре договора.
На данный момент запущена новая линейка продукции, которая связана с адаптивным управлением системы орошения, а также идет развитие в сторону IT. В планах у инженера – масштабирование деятельности.
 
Твой бизнесПоддержка бизнесаРоссияКорпорация МСПФонд развития промышленности
 
 
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