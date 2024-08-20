https://ria.ru/20240820/biznes-1966681169.html

Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес

Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес - РИА Новости, 20.08.2024

Молодые и одаренные: как юные открывают технологический бизнес

Все больше молодых ребят тянется к тому, чтобы с юного возраста зарабатывать деньги и продвигать свои идеи. Особенное внимание молодежи занимает сфера... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:43

2024-08-20T10:43

2024-08-20T10:44

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

корпорация мсп

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966658726_122:0:3763:2048_1920x0_80_0_0_4bfec2950a2d14805021742be11e5568.jpg

Все больше молодых ребят тянется к тому, чтобы с юного возраста зарабатывать деньги и продвигать свои идеи. Особенное внимание молодежи занимает сфера инновационных разработок, так они могут попытаться оставить след в истории технологического прорыва. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" это стало сделать гораздо проще. С помощью государственной поддержки можно воспользоваться различными программами на открытие своего бизнеса.По данным Корпорации МСП, всего в стране на данный момент около 1 миллиона ИП в возрасте до 35 лет. При этом среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей доля молодых людей составляет 44%. Еще 5,2 миллиона человек в возрасте до 35 лет ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых."Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 миллиона людей в возрасте до 35 лет", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Молодые люди в возрасте до 25 лет, которые решили открыть свое дело, могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей (или до 1 миллиона рублей в том случае, если деятельность ведется в Арктической зоне). Средства могут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.Чип – помощник в хоккееМолодой предприниматель из Москвы Даниил Макатров, которому сейчас 17 лет, придумал идею стартапа, когда ему было 14. Тогда он жил и учился в Великом Новгороде, занимался профессионально хоккеем и хотел сделать умный конек для хоккеистов. Со временем эта идея привела его к созданию YouChip – системы активного трекинга спортсменов, благодаря которому тренеры, скауты и спортсмены могли бы получать развернутую статистику, умную аналитику и рекомендации по улучшению тренировочного процесса."Изначально это была центрообразующая идея, которая привела к физическому воплощению. Она образовалась в 14 лет. Я учился в восьмом классе в Великом Новгороде тогда. Сначала была идея сделать умный конек для хоккеистов, побуждением было то, что я сам профессиональный спортсмен", - сказал РИА Новости Макатров.В последствии молодой человек придумал чип, который на первом этапе крепился на хоккейные коньки, а уже сейчас может быть встроен в экипировку спортсмена, шайбу, мяч и другие предметы спортивного инвентаря. Также его команда дает персонализированные рекомендации, которые направлены на улучшение как команды, так и каждого игрока по отдельности.Макатров стал участником и победителем Технолидеры Москвы и Технолидеры Будущего, Школьном акселераторе Сбера, SportTech accelerator, "Твое дело: МПР", топ-2 академии Инноваторов, стал финалистом HSE Fest, финалистом КЧ ВШЭ, а также финалистом SportTech от АИМ, а также принял участие в телешоу "Гонка стартапов". Благодаря чему о его разработке узнали единомышленники и городские власти. Также предприниматель получил гранты на общую сумму более двух миллионов рублей от Сколково совместно с НФРКЭ, MSF (Moscow Seed Fund), Cloud.ru и многое другое.На данный момент стартап находится на развивающейся стадии, готовится к выходу на продажи. В ближайшие 3,5 года молодая компания рассчитывает выйти на привлекательные финансовые показатели.Также начинающие предприниматели могут поучаствовать в акселераторе SberStudent. Программа позволяет молодым и перспективным предпринимателям-студентам, аспирантам и сотрудникам вузов, у которых есть проект технологического бизнеса и потребность в специалистах для реализации стартапа, пройти практикоориентированный образовательный курс. За полгода программы участники получают представление об основах предпринимательства и разрабатывают собственный технологический продукт под руководством наставников.Ежегодно ее участники создают более 600 бизнес-проектов. По итогу обучения устаивается Демо-день, где участники презентуют свои решения инвесторам и потенциальным заказчикам.За реализацию студенческого акселератора SberStudent, созвучного целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также других социальных инициатив Сбер удостоен статуса "Партнер национальных проектов России". Банк второй год подряд становится победителем Национальной премии "Наш вклад" в номинации "Госкорпорации и госкомпании" премии, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов.Программное обеспечение на языках мираПредприниматель Вадим Колесников из Астрахани открыл собственную IT-компанию Way11 в 18 лет. Компания создает веб-платформы, корпоративные порталы и сайты. На данный момент основные клиенты компании – промышленность и сфера недвижимости, а политика – выстраивать с клиентами долгосрочные партнерские отношения, а не оказывать разовые услуги.Молодой предприниматель получил в прошлом году грант от Фонда содействия инновациям на сумму один миллион рублей по программе "Молодежный стартап" на развитие проекта в образовательной сфере. Это собственный стартап компании, который называется "Фокус групп". В начале своего пути предприниматель также получил еще один грант от регионального Минэка на сумму почти 500 тысяч рублей по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Это позволило оплатить аренду офиса, закупить мебель и современные компьютеры."Основная команда находится в Астрахани, а также есть партнеры, с которыми мы работаем. Наращиваем партнерские сети в основном. Разрабатываем свои собственные стартап-решения. В сфере образования, в том числе. Под этот кейс тоже получали грант от Фонда содействия инновациям", - сказал Колесников РИА Новости.Перед тем, как открыть собственный бизнес, предприниматель работал на фрилансе, а сейчас имеет команду из программистов, дизайнеров и project-менеджеров, которые разрабатывают программное обеспечение и выполняют заказы на русском, английском и испанском языках.Колесников также указал, что 29 июля прошло важное для региона событие – "Каспий-IT", где он стал организатором мероприятия."Мы организовали мероприятие для IT бизнеса, пригласили участников из разных регионов России. Одним из хедлайнеров этого мероприятия был директор партнерской сети Agima (крупнейший Digital интегратор России) – Петр Федюшкин. Приезжали участники из Санкт-Петербурга, Владимира, Москвы. Освещались насущные вопросы по развитию различных отраслей бизнеса за счет инструментов цифровизации. Для региона это важно, потому что имеет большой задел на международную конференцию в следующем году. Таким образом удастся привлечь как инвестиции, так и наоборот найти себе подрядчиков и партнеров", - сказал Колесников.Стартап как защита дипломаПримером успешного студенческого предпринимательства также является проект Артема Вербицкого из Краснодарского края. Он в 22 года успешно защитил на бакалавриате свой стартап "Цех экструзии" в рамках акселерационной программы "Стартап как диплом" по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".Проект направлен на производство и развитие ассортимента полимерной продукции для поверхностного полива сельскохозяйственных культур."Моей целью как руководителя проекта было объединение талантливой молодежи для участия в техническом творчестве, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в сфере АПК с целью создания инновационного продукта. Сегодня такие объединения играют значимую роль в формировании бесшовного трека "молодой специалист-вуз-индустрия", - сказал РИА Новости Вербицкий.По его словам, в последние годы аграрные университеты стали центром внимания индустриальных партнеров, которые активно поддерживают их развитие.В 2022 году молодой предприниматель вышел на защиту с проектом гибких перфорированных рукавов. Это продукт, который используется в мелиоративных целях. Так получилось найти индустриального партнера, на базе которого работает совместное малое предприятие.Вербицкий также получил грант от Фонда развития промышленности в размере 6,5 миллиона рублей и поддержку от Фонда развития инноваций.Кроме того, у молодого предпринимателя был второй проект "Использование технологии SmartMole's для адаптивного управления капельным поливом яблоневого сада", где он стал участником акселерационной программы "Стартап как диплом" в 2024 года, уже в магистратуре.С проектом принимал участие в XXIV Агропромышленной выставке "Золотая Нива 2024", на которой было заключено четыре договора.На данный момент запущена новая линейка продукции, которая связана с адаптивным управлением системы орошения, а также идет развитие в сторону IT. В планах у инженера – масштабирование деятельности.

https://ria.ru/20240816/biznes-1966609935.html

https://ria.ru/20240812/komandabiznes-1964214176.html

https://ria.ru/20240808/franshiza-1964913660.html

https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

https://ria.ru/20240814/podmoskove-1966237906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

поддержка бизнеса , россия, корпорация мсп, фонд развития промышленности