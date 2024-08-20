https://ria.ru/20240820/bayden-1967226151.html

Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"

Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным" - РИА Новости, 20.08.2024

Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"

Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:11

2024-08-20T07:11

2024-08-20T09:45

в мире

сша

камала харрис

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967242216_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_254603a0cda84739102fc6bfe6456673.jpg

ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным."Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится", — сказал Байден.Хозяин Белого дома выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, джо байден, владимир путин