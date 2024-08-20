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Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным" - РИА Новости, 20.08.2024
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07:11 20.08.2024 (обновлено: 09:45 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/bayden-1967226151.html
Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"
Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным" - РИА Новости, 20.08.2024
Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"
Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:11
2024-08-20T09:45
в мире
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камала харрис
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным."Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится", — сказал Байден.Хозяин Белого дома выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, владимир путин
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Владимир Путин
Байден заявил, что Харрис "никогда не склонится перед Путиным"

Байден: Харрис в случае победы на выборах никогда не склонится перед Путиным

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис на Национальном съезде Демократической партии
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
"Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится", — сказал Байден.
Хозяин Белого дома выступил с утверждением, что при его администрации США "удалось объединить Европу", а также предотвратить технологическое отставание от Китая.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на съезде в Чикаго.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденВладимир Путин
 
 
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