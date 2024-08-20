https://ria.ru/20240820/armeniya-1967243928.html

Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД

Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД - РИА Новости, 20.08.2024

Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД

Двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T09:49

2024-08-20T09:49

2024-08-20T09:49

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "На данном этапе двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты. Рассчитываем, что армянские партнеры, преодолев сомнения, вновь продемонстрируют приверженность заинтересованной совместной работе - в стратегических интересах дружественного армянского народа", - сказал РИА Новости Агасандян. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>

https://ria.ru/20240820/armeniya-1967230947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, микаэл агасандян, одкб, снг