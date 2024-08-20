https://ria.ru/20240820/armeniya-1967243928.html
Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД
Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД - РИА Новости, 20.08.2024
Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД
Двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:49
2024-08-20T09:49
2024-08-20T09:49
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. "На данном этапе двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты. Рассчитываем, что армянские партнеры, преодолев сомнения, вновь продемонстрируют приверженность заинтересованной совместной работе - в стратегических интересах дружественного армянского народа", - сказал РИА Новости Агасандян. Читайте полный текст интервью Микаэла Агасандяна >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, микаэл агасандян, одкб, снг
В мире, Армения, Россия, Микаэл Агасандян, ОДКБ, СНГ
Двери для возвращения Армении к сотрудничеству в ОДКБ открыты, заявил МИД
МИД: двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в ОДКБ открыты