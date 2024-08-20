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В Петербурге арестовали 12 человек после конфликта таксистов
В Петербурге арестовали 12 человек после конфликта таксистов - РИА Новости, 20.08.2024
В Петербурге арестовали 12 человек после конфликта таксистов
Суд в Петербурге арестовал 12 человек после "разборок" таксистов за мелкое хулиганство, сообщает объединённая пресс-служба судов города. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T21:02
2024-08-20T21:02
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происшествия
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александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал 12 человек после "разборок" таксистов за мелкое хулиганство, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 12 человек за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание: 10 фигурантам - арест 1 сутки, 2 фигуранта - арест 3 суток", - сообщает пресс-служба судов. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. В сообщении говорилось, что поручена также проверка легальности осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ. Ранее сообщалось, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси. Как добавили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, судья, изучив административные протоколы, признал действия полицейских законными и обоснованными.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали 12 человек после конфликта таксистов
Суд в Петербурге арестовал 12 человек за хулиганство после конфликта таксистов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости.
Суд в Петербурге арестовал 12 человек после "разборок" таксистов за мелкое хулиганство, сообщает объединённая пресс-служба
судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности 12 человек за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Суд назначил наказание: 10 фигурантам - арест 1 сутки, 2 фигуранта - арест 3 суток", - сообщает пресс-служба судов.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам. В сообщении говорилось, что поручена также проверка легальности осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ.
Ранее сообщалось, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси.
Как добавили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, судья, изучив административные протоколы, признал действия полицейских законными и обоснованными.