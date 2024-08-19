https://ria.ru/20240819/zhurnalisty-1966963784.html

Журналисты WP в субботу приехали в Суджу в сопровождении ВСУ

Журналисты WP в субботу приехали в Суджу в сопровождении ВСУ - РИА Новости, 19.08.2024

Журналисты WP в субботу приехали в Суджу в сопровождении ВСУ

Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T04:01

2024-08-19T04:01

2024-08-19T09:08

специальная военная операция на украине

россия

суджа

курская область

владимир путин

эди рама

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американское издание Washington Post опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу приехали в Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ."(Журналисты — Прим. ред.) О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и своими глазами увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане", — говорится в материале.Издание утверждает, что его журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинская армия не контролирует полностью Суджу. В городе, по его словам, работают российские подразделения.ФСБ ранее завела дело на журналистов государственной итальянской телерадиокомпании Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли границу России и сделали видеосъемку в Судже. Как подчеркнули в МИД, таким обрахом "грубейшим образом нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики" и "использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима".Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240818/pamyatnik-1966841047.html

https://ria.ru/20240813/zhurnalistka-1966032622.html

россия

суджа

курская область

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россия, суджа, курская область, владимир путин, эди рама, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире