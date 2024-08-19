https://ria.ru/20240819/zemsnaryad-1967149383.html

Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем

Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем - РИА Новости, 19.08.2024

Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем

Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем, его будут использовать для работ на участках реки Северной Двины, сообщает администрация... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:56

2024-08-19T17:56

2024-08-19T17:56

астраханская область

игорь бабушкин

объединенная судостроительная корпорация

гтлк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967149653_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_6df5d1ecfe772a24d151aa7250a0dae6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем, его будут использовать для работ на участках реки Северной Двины, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Южный центр судостроения и судоремонта ОСК завершил строительство земснаряда проекта 93.159.1. Акт приема-передачи дноуглубительного судна "Лотос-3" подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)", - говорится в сообщении. Строительство судна велось на производственной площадке "Лотос". Его будут использовать на базе Котласского филиала ФБУ "Администрация Двинско-Печорского бассейна" для дноуглубительных работ на участках реки Северной Двины. Это второе судно, которое построили в рамках контракта программы ГТЛК по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием. Первый земснаряд передан в эксплуатацию в Волжский бассейн в 2023 году. Третье и четвертое судно готовятся к спуску на воду в сентябре текущего года. Как ранее сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.

https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация, гтлк