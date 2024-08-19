Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем
© Фото : Портал органов власти Астраханской областиАстраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем
Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Астраханские корабелы построили земснаряд с фрезерным рыхлителем, его будут использовать для работ на участках реки Северной Двины, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Южный центр судостроения и судоремонта ОСК завершил строительство земснаряда проекта 93.159.1. Акт приема-передачи дноуглубительного судна "Лотос-3" подписан с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)", - говорится в сообщении.
Строительство судна велось на производственной площадке "Лотос". Его будут использовать на базе Котласского филиала ФБУ "Администрация Двинско-Печорского бассейна" для дноуглубительных работ на участках реки Северной Двины.
Это второе судно, которое построили в рамках контракта программы ГТЛК по развитию лизинга отечественных судов с государственным финансированием. Первый земснаряд передан в эксплуатацию в Волжский бассейн в 2023 году. Третье и четвертое судно готовятся к спуску на воду в сентябре текущего года.
Как ранее сообщал губернатор региона Игорь Бабушкин, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.
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