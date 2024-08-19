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"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2024
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:18
2024-08-19T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность. Он больше не полезный идиот — он теперь просто идиот", — отметил эксперт, не уточнив, кем именно планируется заменить главу киевского режима.По словам Джонсона, из-за действий в Курской области ВСУ утратили возможность удерживать какие-либо территории. В связи с этим аналитик убежден в том, что российские войска полностью освободят ДНР в течение считанных месяцев.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).
https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html
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сша
украина
донецкая народная республика
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), донецкая народная республика, покровск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Донецкая Народная Республика, Покровск, Россия
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским

Джонсон: западные страны нашли замену для Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность. Он больше не полезный идиот — он теперь просто идиот", — отметил эксперт, не уточнив, кем именно планируется заменить главу киевского режима.
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По словам Джонсона, из-за действий в Курской области ВСУ утратили возможность удерживать какие-либо территории. В связи с этим аналитик убежден в том, что российские войска полностью освободят ДНР в течение считанных месяцев.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Донецкая Народная РеспубликаПокровскРоссия
 
 
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