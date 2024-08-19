https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1967140448.html

"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским

"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2024

"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским

Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:18

2024-08-19T17:18

2024-08-19T17:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность. Он больше не полезный идиот — он теперь просто идиот", — отметил эксперт, не уточнив, кем именно планируется заменить главу киевского режима.По словам Джонсона, из-за действий в Курской области ВСУ утратили возможность удерживать какие-либо территории. В связи с этим аналитик убежден в том, что российские войска полностью освободят ДНР в течение считанных месяцев.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).

https://ria.ru/20240819/ssha-1967093443.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967127602.html

сша

украина

донецкая народная республика

покровск

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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), донецкая народная республика, покровск, россия