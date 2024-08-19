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"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским - РИА Новости, 19.08.2024
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:18
2024-08-19T17:18
2024-08-19T17:18
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад нашел замену для Владимира Зеленского, который превратился из "полезного идиота" в обычного, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Западные страны уже назначили преемника для Зеленского и ищут способы избавиться от него, так как осознают его бесполезность. Он больше не полезный идиот — он теперь просто идиот", — отметил эксперт, не уточнив, кем именно планируется заменить главу киевского режима.По словам Джонсона, из-за действий в Курской области ВСУ утратили возможность удерживать какие-либо территории. В связи с этим аналитик убежден в том, что российские войска полностью освободят ДНР в течение считанных месяцев.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Свиридоновка в ДНР. Свиридоновка — небольшое село к северо-западу от освобожденного 12 августа Лисичного. Расположено на южном берегу реки Казенный Торец, вдоль которой российские войска теперь могут двигаться дальше на запад, к Красноармейску (украинское название — Покровск).
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"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Джонсон: западные страны нашли замену для Зеленского