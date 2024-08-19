https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966971111.html

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского - РИА Новости, 19.08.2024

В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается выставить главу киевского режима не совсем адекватным человеком, такое мнение высказал в Telegram депутат РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T07:01

2024-08-19T07:01

2024-08-19T07:01

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается выставить главу киевского режима не совсем адекватным человеком, такое мнение высказал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.По мнению Дубинского, всем навязывается ощущение, что глава киевского режима склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. У целевой аудитории хотят создать впечатление, что держать Зеленского в рамках может только Андрей Ермак, резюмировал депутат.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский сохраняет власть в республике исключительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.По мнению политика, после окончания вооруженного противостояния украинцы проголосуют за кого угодно, кроме Зеленского.

https://ria.ru/20240819/syrskiy-1966961286.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада украины