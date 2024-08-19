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В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского - РИА Новости, 19.08.2024
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается выставить главу киевского режима не совсем адекватным человеком, такое мнение высказал в Telegram депутат РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T07:01
2024-08-19T07:01
2024-08-19T07:01
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается выставить главу киевского режима не совсем адекватным человеком, такое мнение высказал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.По мнению Дубинского, всем навязывается ощущение, что глава киевского режима склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. У целевой аудитории хотят создать впечатление, что держать Зеленского в рамках может только Андрей Ермак, резюмировал депутат.Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский сохраняет власть в республике исключительно из-за продолжающегося конфликта с Россией.По мнению политика, после окончания вооруженного противостояния украинцы проголосуют за кого угодно, кроме Зеленского.
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В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины
В Киеве раскрыли коварный план Ермака в отношении Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Ермак пытается выставить Зеленского неадекватным
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается выставить главу киевского режима не совсем адекватным человеком, такое мнение высказал в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Анализируя информационную активность, которую Ермак развернул вокруг вопросов, касающихся решений Зеленского, я делаю один неприятный для него вывод.
Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным", — полагает политик.
По мнению Дубинского, всем навязывается ощущение, что глава киевского режима склонен принимать опрометчивые и не всегда разумные решения. У целевой аудитории хотят создать впечатление, что держать Зеленского в рамках может только Андрей Ермак, резюмировал депутат.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров
заявил, что Владимир Зеленский сохраняет власть в республике исключительно из-за продолжающегося конфликта с Россией
.
По мнению политика, после окончания вооруженного противостояния украинцы проголосуют за кого угодно, кроме Зеленского.