https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html

Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область

Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024

Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область

Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T00:35

2024-08-19T00:35

2024-08-19T09:16

в мире

курская область

россия

владимир зеленский

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram."Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. ред.) — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html

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в мире, курская область, россия, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины