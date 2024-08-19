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Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
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00:35 19.08.2024 (обновлено: 09:16 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T00:35
2024-08-19T09:16
в мире
курская область
россия
владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.&quot;Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. ред.) — наша операция в Курской области&quot;, — сказал Зеленский.Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html
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в мире, курская область, россия, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область

Зеленский назвал целью атаки ВСУ на Курскую область создание буферной зоны

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.
«

"Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. ред.) — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.

Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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В миреКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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