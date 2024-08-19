https://ria.ru/20240819/zelenskiy-1966956538.html
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область - РИА Новости, 19.08.2024
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T00:35
2024-08-19T00:35
2024-08-19T09:16
в мире
курская область
россия
владимир зеленский
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область является создание некой "буферной зоны". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram."Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. ред.) — наша операция в Курской области", — сказал Зеленский.Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ.Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240818/vsu-1966839338.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, владимир зеленский, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область
Зеленский назвал целью атаки ВСУ на Курскую область создание буферной зоны