Путин и Алиев выступили с заявлением для СМИ
Путин и Алиев выступили с заявлением для СМИ по итогам переговоров в Баку
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлением для СМИ по итогам состоявшихся переговоров, передает в понедельник корреспондент РИА Новости.
Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба".
Дворец является официальной резиденцией президента Азербайджана. Он находится в одноименном поселке в сорока километрах от Баку на берегу Каспийского моря.
Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.
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