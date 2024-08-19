https://ria.ru/20240819/zayavlenie-1967089070.html

Путин и Алиев выступили с заявлением для СМИ

Путин и Алиев выступили с заявлением для СМИ - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев выступили с заявлением для СМИ

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлением для СМИ по итогам состоявшихся переговоров, передает в понедельник... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:00

2024-08-19T15:00

2024-08-19T15:29

в мире

баку

азербайджан

каспийское море

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с заявлением для СМИ по итогам состоявшихся переговоров, передает в понедельник корреспондент РИА Новости. Переговоры в узком и расширенном составах прошли в резиденции "Загульба". Дворец является официальной резиденцией президента Азербайджана. Он находится в одноименном поселке в сорока километрах от Баку на берегу Каспийского моря. Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

баку

азербайджан

каспийское море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, баку, азербайджан, каспийское море, владимир путин, ильхам алиев