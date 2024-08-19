https://ria.ru/20240819/zasedanie-1967096934.html

Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ

Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 19.08.2024

Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:23

2024-08-19T15:23

2024-08-19T15:23

москва

казань

россия

владимир путин

ильхам алиев

снг

брикс

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967065122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fb164604a69dc2bdd117bf7cb34446c.jpg

БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встрече в формате "Аутрич", которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

москва

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, казань, россия, владимир путин, ильхам алиев, снг, брикс, политика