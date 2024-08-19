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Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 19.08.2024
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15:23 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zasedanie-1967096934.html
Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ
Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ - РИА Новости, 19.08.2024
Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ
Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:23
2024-08-19T15:23
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россия
владимир путин
ильхам алиев
снг
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политика
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани. "В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встрече в формате "Аутрич", которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
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москва, казань, россия, владимир путин, ильхам алиев, снг, брикс, политика
Москва, Казань, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, СНГ, БРИКС, Политика
Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав государств СНГ

Путин пригласил Алиева на заседание Совета глав стран СНГ в Москве в октябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ в Москве и на встречу формате "Аутрич" в рамках саммита БРИКС в Казани.
"В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, а также на встрече в формате "Аутрич", которая пройдет в рамках саммита БРИКС в Казани в октябре этого года", - сказал Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
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