https://ria.ru/20240819/zarubin-1967120504.html

Путин объявил благодарность Зарубину

Путин объявил благодарность Зарубину - РИА Новости, 19.08.2024

Путин объявил благодарность Зарубину

Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину за заслуги в развитии средств массовой информации,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:24

2024-08-19T16:24

2024-08-19T16:24

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину за заслуги в развитии средств массовой информации, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации объявить благодарность президента Российской Федерации ... Зарубину Павлу Александровичу - обозревателю политической группы корреспондентов службы дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230701/putin-1881657774.html

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2024

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общество, россия, владимир путин, павел зарубин