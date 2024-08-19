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Путин объявил благодарность Зарубину - РИА Новости, 19.08.2024
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16:24 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/zarubin-1967120504.html
Путин объявил благодарность Зарубину
Путин объявил благодарность Зарубину - РИА Новости, 19.08.2024
Путин объявил благодарность Зарубину
Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину за заслуги в развитии средств массовой информации,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:24
2024-08-19T16:24
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину за заслуги в развитии средств массовой информации, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации объявить благодарность президента Российской Федерации ... Зарубину Павлу Александровичу - обозревателю политической группы корреспондентов службы дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин объявил благодарность Зарубину

Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину

© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаАвтор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
Автор и соведущий программы Москва. Кремль. Путин Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину за заслуги в развитии средств массовой информации, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии средств массовой информации объявить благодарность президента Российской Федерации ... Зарубину Павлу Александровичу - обозревателю политической группы корреспондентов службы дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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