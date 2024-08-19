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В Госдуме напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты - РИА Новости, 19.08.2024
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03:27 19.08.2024 (обновлено: 03:28 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/zarplata-1966962881.html
В Госдуме напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты
В Госдуме напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты - РИА Новости, 19.08.2024
В Госдуме напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты
Работник по трудовому законодательству может получить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, величина компенсации определяется по установленной... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T03:27
2024-08-19T03:28
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работник по трудовому законодательству может получить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, величина компенсации определяется по установленной законом формуле, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). "Действующее трудовое законодательство предписывает работодателю восполнять работникам потери, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. Величина компенсации определяется по установленной законом формуле", - сказала она. Парламентарий пояснила, что выплачивать компенсацию за задержку зарплаты работодатель обязан без специальных действий со стороны работника. Если компенсация вовремя не выплачена и работодатель по всем признакам не намерен погашать зарплатный долг, работнику сначала следует письменно обратиться к нему. "В том случае, если на это обращение реакция не последует, работнику следует обратиться в трудовую инспекцию, которая укажет работодателю на нарушение прав работника", - уточнила депутат ГД. По ее словам, работник также может обратиться в суд для решения индивидуального трудового спора. "Обычно на это закон отводит три месяца, но в ситуации, когда спор касается невыплаты зарплаты или компенсации за ее задержку, срок удлиняется до года. Но и это не предел. Если работник продолжает трудиться у данного работодателя, решать в суде споры по невыплаченным "зарплатным" суммам он может вплоть до увольнения", - заключила Стенякина.
https://ria.ru/20240819/rabota-1966961002.html
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единая россия, госдума рф, общество
Единая Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме напомнили о праве требовать компенсацию при задержке зарплаты

Депутат Стенякина: работник может получить компенсацию за задержку зарплаты

© Depositphotos.com / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Depositphotos.com / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работник по трудовому законодательству может получить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, величина компенсации определяется по установленной законом формуле, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
"Действующее трудовое законодательство предписывает работодателю восполнять работникам потери, связанные с несвоевременной выплатой зарплаты. Величина компенсации определяется по установленной законом формуле", - сказала она.
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Парламентарий пояснила, что выплачивать компенсацию за задержку зарплаты работодатель обязан без специальных действий со стороны работника. Если компенсация вовремя не выплачена и работодатель по всем признакам не намерен погашать зарплатный долг, работнику сначала следует письменно обратиться к нему.
"В том случае, если на это обращение реакция не последует, работнику следует обратиться в трудовую инспекцию, которая укажет работодателю на нарушение прав работника", - уточнила депутат ГД.
По ее словам, работник также может обратиться в суд для решения индивидуального трудового спора.
"Обычно на это закон отводит три месяца, но в ситуации, когда спор касается невыплаты зарплаты или компенсации за ее задержку, срок удлиняется до года. Но и это не предел. Если работник продолжает трудиться у данного работодателя, решать в суде споры по невыплаченным "зарплатным" суммам он может вплоть до увольнения", - заключила Стенякина.
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