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Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре - РИА Новости, 19.08.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:44 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/yugra-1967129108.html
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре - РИА Новости, 19.08.2024
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в поселке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:44
2024-08-19T16:44
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
фиджитал спорт
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в поселке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район создает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Учреждение уже зарегистрировано…. Расположится в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Трубецкого, на первоначальном этапе в школе будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, затем будут введены такие предметы, как гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование. Как уточнил глава района, на создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрено около 76 миллионов рублей. Ранее Трубецкой сообщал, что Сургутский район первым в России провел школьные фиджитал-сборы, также в муниципалитете традиционно организуется фестиваль цифровых видов спорта. За 2023 год секции для тренировок и мероприятий оснастили спецоборудованием на 5 миллионов рублей, были закуплены стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, а также игровые приставки с геймпадами.
https://ria.ru/20240729/sportkompleks-1962608653.html
https://ria.ru/20240729/grant-1962798741.html
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сургутский район, фиджитал спорт
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, фиджитал спорт

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в поселке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сургутский район создает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Учреждение уже зарегистрировано…. Расположится в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам Трубецкого, на первоначальном этапе в школе будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, затем будут введены такие предметы, как гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование.
Как уточнил глава района, на создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрено около 76 миллионов рублей.
Ранее Трубецкой сообщал, что Сургутский район первым в России провел школьные фиджитал-сборы, также в муниципалитете традиционно организуется фестиваль цифровых видов спорта. За 2023 год секции для тренировок и мероприятий оснастили спецоборудованием на 5 миллионов рублей, были закуплены стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, а также игровые приставки с геймпадами.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районфиджитал спорт
 
 
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