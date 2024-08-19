https://ria.ru/20240819/yugra-1967129108.html

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре - РИА Новости, 19.08.2024

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в Югре

Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в поселке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:44

2024-08-19T16:44

2024-08-19T16:44

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

фиджитал спорт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта откроется в поселке Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сургутский район создает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Учреждение уже зарегистрировано…. Расположится в Белом Яре, отделения будут функционировать в Лянторе, Федоровском, Солнечном, Барсово, Русскинской и Локосово", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Трубецкого, на первоначальном этапе в школе будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту, затем будут введены такие предметы, как гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование. Как уточнил глава района, на создание центра в бюджете муниципалитета предусмотрено около 76 миллионов рублей. Ранее Трубецкой сообщал, что Сургутский район первым в России провел школьные фиджитал-сборы, также в муниципалитете традиционно организуется фестиваль цифровых видов спорта. За 2023 год секции для тренировок и мероприятий оснастили спецоборудованием на 5 миллионов рублей, были закуплены стандартизированная трасса для гонок на дронах, VR-арена, квадрокоптеры, а также игровые приставки с геймпадами.

https://ria.ru/20240729/sportkompleks-1962608653.html

https://ria.ru/20240729/grant-1962798741.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, фиджитал спорт