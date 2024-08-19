https://ria.ru/20240819/yalta-1967185096.html

Ялта частично осталась без электричества

Ялта частично осталась без электричества - РИА Новости, 19.08.2024

Ялта частично осталась без электричества

Крымский город-курорт Ялта на южном берегу Крыма частично остался без электроэнергии из-за аварии, ее уже устраняют, сообщает администрация города в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:27

2024-08-19T20:27

2024-08-19T20:31

происшествия

ялта

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Крымский город-курорт Ялта на южном берегу Крыма частично остался без электроэнергии из-за аварии, ее уже устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы). Обесточены 27 трансформаторных подстанций. Без света 1477 человек", - говорится в сообщении. На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго". "Ведутся ремонтные работы. Время устранения - до трех часов", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20240819/germaniya-1967112740.html

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происшествия, ялта, крымэнерго, россия, общество, республика крым