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Ялта частично осталась без электричества - РИА Новости, 19.08.2024
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20:27 19.08.2024 (обновлено: 20:31 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/yalta-1967185096.html
Ялта частично осталась без электричества
Ялта частично осталась без электричества - РИА Новости, 19.08.2024
Ялта частично осталась без электричества
Крымский город-курорт Ялта на южном берегу Крыма частично остался без электроэнергии из-за аварии, ее уже устраняют, сообщает администрация города в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:27
2024-08-19T20:31
происшествия
ялта
крымэнерго
россия
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Крымский город-курорт Ялта на южном берегу Крыма частично остался без электроэнергии из-за аварии, ее уже устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале. "Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы). Обесточены 27 трансформаторных подстанций. Без света 1477 человек", - говорится в сообщении. На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго". "Ведутся ремонтные работы. Время устранения - до трех часов", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20240819/germaniya-1967112740.html
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происшествия, ялта, крымэнерго, россия, общество, республика крым
Происшествия, Ялта, Крымэнерго, Россия, Общество, Республика Крым
Ялта частично осталась без электричества

Ялта частично обесточена, специалисты устраняют аварию

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Крымский город-курорт Ялта на южном берегу Крыма частично остался без электроэнергии из-за аварии, ее уже устраняют, сообщает администрация города в Telegram-канале.
"Из-за аварии произошло частичное отключение энергоснабжения в Ялте (10-й микрорайон и прилегающие улицы). Обесточены 27 трансформаторных подстанций. Без света 1477 человек", - говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада "Крымэнерго".
"Ведутся ремонтные работы. Время устранения - до трех часов", - подчеркнули в администрации.
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