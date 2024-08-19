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Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю

Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю - РИА Новости, 19.08.2024

Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю

19 августа (6 августа по старому стилю) православная церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T02:00

2024-08-19T02:00

2024-08-19T02:00

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19 августа (6 августа по старому стилю) православная церковь отмечает праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам – то есть к 12-ти важнейшим (после Пасхи) годовым церковным праздникам, связанным с евангельскими событиями и историей Церкви.Праздник установлен в память Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор (территория современного Израиля). Об этом событии рассказывается в трех синоптических Евангелиях – от Матфея, Марка и Луки. Совершив половину Своего земного служения, Иисус Христос показал ученикам славу Своего Божества. Незадолго до Своих крестных страданий, Он взял трех учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними взошел на гору Фавор помолиться. Пока Спаситель молился, ученики заснули. Проснувшись, они увидели, что Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег, и сияющими, как свет. В это время около Спасителя появились пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Сердца учеников охватила радость.Петр не удержал порыва души и воскликнул: "Наставник! Равви! Господи! Как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи (шалаша): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии". Когда он это говорил, вдруг явилось светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение; Его слушайте". Ученики в страхе пали на землю. Но Христос подошел к ним и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда они поднялись, то около себя никого уже не увидели, кроме Иисуса. Когда они сходили с горы, Христос повелел никому не рассказывать, чему они стали свидетелями, пока Он не воскреснет из мертвых. Несмотря на то, что событие Преображения Господня совершилось за 40 дней до распятия Спасителя, православной церковью оно отмечается в августе, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на Великий пост. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от праздника Воздвижения Креста Господня 27 сентября (14 сентября по старому стилю), когда Церковь вновь вспоминает страдания Иисуса Христа на кресте. Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Этим событием на Фаворе догматическая истина о воплощенном Боге Слове была представлена всем людям воочию. Священники в этот день надевают белые облачения, символизирующие Божественный свет, исходивший от Спасителя на горе Фавор.Торжества в честь праздника Преображения Господня были установлены в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Также во времена царицы Елены на Фаворе были построены величественная базилика (на самой высокой точке горы, на месте Преображения) и трехпрестольный храм (на месте, где спали святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн).В 570 году здесь появились уже три храма – во имя Спасителя, святого пророка Моисея и святого пророка Илии. Тогда же здесь существовал и большой монастырь.В XII веке на Фаворе существовали православный и католический монастыри, но дамасский султан Мелек-Адель изгнал всех монахов с Фавора, разрушил монастыри и поставил на вершине крепость. А в 1263 году египетский султан Бейбарс уничтожил на горе все святыни.До середины XIX столетия фаворские монастыри находились в полном запустении и лежали в развалинах. Возрождение на горе православного храма начал архимандрит Иринарх, который поселился на этом святом месте вместе с иеродиаконом Нестором. Устроив на горе алтарь, старец стал служить молебны для паломников, которые жертвовали деньги на строительство храма. Россия также оказала большую помощь в строительстве. Это были деньги как Православного палестинского общества, так и частных лиц. Архимандрит Иринарх не дожил год до освящения храма, которое совершил иерусалимский патриарх Кирилл в августе 1862 года. Современный греческий православный храм на Фаворе трехпрестольный: центральный престол посвящен Преображению Господню, правый – пророкам Моисею и Илии, левый – великомученикам Георгию Победоносцу и Димитрию Солунскому. В некоторой степени Преображение Господне сопоставимо с ветхозаветным праздником кущей. Это подтверждается и традицией освящения плодов в оба эти торжества.На Востоке они поспевали к началу августа, самыми важными из них считались злаки и виноград, используемые в богослужении. Люди приносили начатки своих трудов для освящения их Богом в церкви. В первые века христиане жертвовали часть урожая в храм для совершения таинства евхаристии. Древний обычай освящать плоды восходит к VIII веку.По русской народной традиции праздник Преображения Господня называют Вторым или Яблочным Спасом, так как это время поспевания яблок – самых распространенных плодов на Руси. Специально к этому дню их везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов.В православном календаре Преображение приходится на Успенский пост, но, начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и другие фрукты. Их освящают в конце праздничной Литургии.Преображение – один из самых любимых в народе праздников. Неслучайно в России всегда было много храмов, освященных в честь Преображения Господня, Преображенских площадей, улиц и деревень. Наиболее древние преображенские храмы находятся в северо-западных областях страны. Новгородская церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374) хранит фрески знаменитого Феофана Грека. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове – 1156 года. Московская церковь Спаса Преображения на Песках (ок.1723) известна благодаря картине "Московский дворик" художника Василия Поленова.Праздник Преображения приходится на Успенский пост. По своей строгости он практически такой, как и Великий. Однако в честь торжества верующим разрешается рыба, растительное масло и вино.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, религиозные праздники, яблочный спас, православие, русская православная церковь