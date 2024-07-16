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Преображение Господне: история и традиции праздника

Преображение Господне 2024: какого числа праздник, суть и традиции

Преображение Господне: история и традиции праздника

Преображение Господне — один из 12 важнейших праздников в православии. В народе его называют Яблочным Спасом. Считается, что в этот день Иисус Христос во время... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:49

2024-07-16T17:49

2024-07-16T18:18

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иисус христос

рафаэль санти

религиозные праздники

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Преображение Господне — один из 12 важнейших праздников в православии. В народе его называют Яблочным Спасом. Считается, что в этот день Иисус Христос во время земной жизни "явился во славе" трем ученикам. О сути и истории торжества, какого числа его будут отмечать в России в 2024 году – в материале РИА Новости.Преображение ГосподнеКакого числаПреображение Господне или, как его еще называют, Яблочный Спас – это двунадесятый праздник (относится к числу 12-главных). Православная церковь ежегодно отмечает его 19-го августа.Согласно Евангелию, знаменательное событие произошло за 40 дней до крестной смерти Иисуса – примерно в феврале-марте. Но почему же тогда празднуют в августе? Оказывается, Преображение заменило собой языческий праздник урожая, который практически во всех регионах отмечался в конце лета.Связано это с тем, что христианство проникало в жизнь людей постепенно. А церковь старалась не искоренять языческие традиции, а органично заменять их. Так людям будет проще привыкнуть к новым порядкам.Первыми Преображение начали праздновать общины Армении и малоазийской Каппадокии. У армян торжество заменило праздник Вардавар, а у каппадокийцев — Вартуварию, посвященную древнегреческой богини Афродиты.В период Римской империи на конец лета приходились вакханалии — торжества в честь бога виноделия Вакха. Их было решено совместить с Преображением, чтобы люди вместо разгулья, противоречащие христианской морали, совершали благодарственные молебны.ИсторияСогласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на "гору высокую". Ее название не уточняется, но считается, что это была гора Фавор в нескольких километрах от Назарета. Там во время молитвы Христос преобразился: "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет".При этом явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия. Они беседовали с Иисусом "об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме". Увидев это, Петр сказал: "Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии". И тут же явилось облако, и ученики услышали голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".Петр, Иаков и Иоанн испугались и пали ниц. А на обратном пути Иисус запретил им рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".Торжества в честь праздника были установлены в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена повелела возвести храм на месте Преображения Иисуса Христа. Также во времена царицы Елены на горе Фавор были построены величественная базилика и трехпрестольный храм.В 570 году здесь появились уже три церкви — во имя Спасителя, святого пророка Моисея и святого пророка Илии. Тогда же здесь возник и большой монастырь.Примерно в V столетии традиция празднования пришла на Восток. А вот на Западе праздник прижился довольно поздно — лишь в Средние века. Любопытно, что некоторые из протестантских деноминаций до сих пор отмечают Преображение весной.Почему освящают яблокиДовольно рано праздник прижился и у славян. Однако под воздействием старых языческих верований, как и большинство христианских событий, наполнился своим колоритом.Например, после торжественного богослужения в храме священник читает две специальные молитвы: на освящение плодов нового урожая и на благословение виноградной лозы. Виноград занимает особое место в церковной жизни: из него делают вино для таинства Евхаристии (Причастия).На Руси, за неимением винограда, стали освящать яблоки. Они как раз поспевают к праздничной поре. Отсюда и народное название торжества – Яблочный Спас. При этом священники уточняют, что в церковь можно принести любые фрукты и овощи.ТрадицииКстати, некоторые из "яблочных" традиций, по словам священнослужителей, оказались довольно далеки от христианства.Например, в старину на Преображение к могилам родственников приносили освященные яблоки. Обычай прежде всего касался женщин, потерявших детей. Согласно поверью, это были "райские яблоки" в подарок душам умерших. Но обряд мог сработать и в другую сторону – навредить усопшему – если родители вкусят плоды до праздника.Другая причина не есть яблоки до Преображения — мифическая птица печали Сирин. Крестьяне верили, что в этот день она прилетает из рая, грустит и плачет, а слезы ее ложатся мертвой росой на яблоки.После полудня ее сменяет птица радости Алконост, преображает плоды, даруя живительную силу. Поэтому если съесть яблоко до полудня, вся жизнь пройдет в печали. А если после — в веселье и радости.В былые времена девушки гадали в праздник на суженого. Съедали утром яблоко, приговаривая: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!"Яблочную кожуру кидали через левое плечо и в очистках старались разглядеть первую букву имени будущего жениха. Катали "антоновку". Брали по одному яблоку на каждую участницу обряда и еще одно. Вырезав свои имена на кожуре и разложив плоды по кругу, застилали их платком. Одна из девушек брала в руку свободное яблоко, закрывала глаза. Подруги несколько раз поворачивали ее вокруг оси, та выпускала плод, чтобы он выбил другие из-под платка. Раньше всех придут свататься к той, чья "антоновка" покатится первой.Также предсказывали будущее по первому съеденному яблоку. Какой вкус, так и сложится жизнь. Духовенство же неизменно напоминает: христианину подобными практиками заниматься не следует. БогослужениеЧерез праздник Преображения Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. Этим событием догматическая истина о воплощенном Боге была представлена всем людям воочию.Накануне праздника служится всенощная, а утром читаются каноны преподобных Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина. Священники в этот день надевают белые облачения, символизирующие Божественный свет, исходивший от Спасителя в момент Преображения.Непосредственно в день Преображения проходит божественная литургия, после которой верующие могут исповедаться и причаститься.Тропарь, кондак и молитваТоржеству посвящено сразу несколько церковных песнопений. Называются они тропарь, кондак и молитва празднику Преображения Господня.ПроповедиПо словам священнослужителей, праздник Преображения несет в себе сложный богословский смысл. Господь преобразился: оказался в том теле, которое ожидается после Его Второго Пришествия у каждого человека. В Преображении Христос явил ученикам Свою славу и заповедовал не бояться. На Фаворе Он указывает апостолам, что они также могут преобразиться, если будут с Ним вместе.Неслучайно и то, что именно пророки Моисей и Илия общались с Иисусом в этот момент. Дело в том, что Моисей видел Бога и разговаривал с Ним на горе Синай, а Илию Всевышний телесно взял на небо. Оба они – боговидцы.Праздник также учит тому, что земная жизнь для христиан – это подготовка к будущей вечности. Своим преображением Христос показал: каждый может достичь этого, если будет всем сердцем стремиться к Богу.ИконыФормирование иконографического канона Преображения Господня завершилось к IX веку. На иконах Христос изображается на вершине скалы, но не стоит, а как бы парит над ней в воздухе. По обе стороны от Него — также в воздухе —пророки Моисей и Илия.Под скалой изображены апостолы в очень выразительных позах: они закрыли свои лица и лежат на земле, не смея взирать на Учителя, от которого исходит ослепительно яркий свет. Одежды Иисуса сияют белизной.Вокруг Христа – мандорла — темный нимб, на фоне которого Спаситель символически изображается как просфора на дискосе (подносе с хлебом для причастия) во время литургии.Загустевающая ближе к образу Христа темнота на иконах Преображения отражает православное учение о природе Фаворского света. Мандорла — это символ того Божественного мрака, в который вошел Моисей на горе Хорив. Об этом писал Григорий Нисский в своем сочинении "О Жизни Моисея законодателя".Три луча, которые простираются от мандорлы к апостолам, символизируют "стрелы Божества", о которых говорится в каноне Преображению Господню Иоанна Дамаскина: "Из плоти Твоей исходили стрелы Божества. Поэтому избранные от апостолов и пророков взывали: слава силе Твоей, Господи".Пророки Моисей и Илия изображаются как сослужащие Христу священник и диакон. Согласно толкованиям отцов Церкви, Илия, который не умер, а телесно вознесся на небеса, представляет собою мир живых, тогда как Моисей – это мир мертвых.Фигуры учеников обычно написаны испуганными от увиденного.КартиныПреображение Господне — один из самых ярких новозаветных сюжетов в светской живописи. Основой для него послужил византийский канон. Его наиболее яркий образец – в базилике Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне.Византийская схема долго оставалась основным источником вдохновения и для западных художников. При этом они довольно рано начали привносить в нее свои элементы. Главной темой становится человеческая реакция на божественное чудо.На полотне Рафаэля Санти, написанном для алтаря собора Cвятых Юста и Пастора в Нарбонне, над которым художник работал вплоть до своей смерти, фигуры апостолов проникнуты стремительным динамизмом и огромной внутренней энергией. Аналогичные образы можно увидеть на картинах Тициана и Рубенса.В русской традиции, пожалуй, самой известной работой на сюжет Преображения является картина Андрея Иванова.ХрамыЕвангельскому событию посвящено множество храмов в России. Наиболее древние из них находятся в северо-западных областях страны. Новгородская церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374 г.) – здесь сохранились фрески знаменитого Феофана Грека. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове – 1156 года постройки.Весьма интересный собор – Спаса Преображения на Бору некогда стоял во внутреннем дворе Большого Кремлевского дворца. Упоминания о нем встречаются с XIV века. К сожалению, храм, в советское время был разрушен.Другая столичная церковь – Спаса Преображения на Песках – стала известной благодаря картине "Московский дворик" художника Василия Поленова.Что нельзя есть в этот деньПраздник Преображения приходится на Успенский пост. По своей строгости он практически такой, как и Великий. Однако в честь торжества верующим разрешается есть рыбу, растительное масло и пить вино.А еще, согласно традиции, это первый день, когда можно начинать вкушать плоды нового урожая. Раньше люди строго соблюдали это правило и до Второго Спаса не прикасались к яблокам. Затем съедались первые, освященные плоды, а уж после можно было печь яблочные пироги, варить варенье и готовить другие яблочные блюда.Священнослужители поясняют: в этом предписании есть доля правды. Воздержание от вкушения яблок действительно зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но Церковь трактуется оно как форму добровольной самодисциплины и готовность человека ограничить себя ради важного христианского события. При этом никакого наказания за нарушение нет.Народные традиции и поверьяК 19 августа, как правило, начинает меняться погода – лето плавно переходит в осень. В связи с этим на протяжении столетий сложились приметы, которые предсказывают, насколько суровых стоит ожидать холодов.Если этот день выдался жарким и солнечным, значит зима будет малоснежной. А если идут обильные дожди — наоборот, снега будет много.Сухая погода на Преображение — значит осень будет почти без дождей.Если на Преображение выглянуло солнце, то и на праздник Покрова Богородицы (14 октября) день будет солнечным. Пасмурное Преображение сулит тучи и на Покров.

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Никита Бизин

армения, равенна, россия, иисус христос, рафаэль санти, религиозные праздники