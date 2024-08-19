https://ria.ru/20240819/vzryvy-1967202516.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 19.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T23:12

2024-08-19T23:12

2024-08-19T23:27

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Киевской области. В регионе объявлена тревога", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в понедельник вечером воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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