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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 19.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T23:12
2024-08-19T23:12
2024-08-19T23:27
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Киевской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Киевской области. В регионе объявлена тревога", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в понедельник вечером воздушную тревогу также объявили в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Николаевская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Страна.ua: в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги