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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 19.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:44

2024-08-19T12:44

2024-08-19T12:44

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (украинское название Днепропетровска – ред.), местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Зеркала недели". На данный момент в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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