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На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.08.2024

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв

В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в мэрии башкирского города. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:38

2024-08-19T10:38

2024-08-19T11:49

происшествия

стерлитамак

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УФА, 19 авг — РИА Новости. В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в мэрии башкирского города."На нефтехимическом заводе Стерлитамака при взрыве и возгорании на трубопроводе в нефтехимическом заводе, по предварительным данным, пострадали три человека", — сказали в администрации.В правительстве Башкирии позднее сообщили, что пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.По предварительным данным, на газопроводе произошла разгерметизация, после чего загорелся сжиженный газ. Пожарные тушат факельное горение, огонь локализовали.На месте работают региональные и городские спасатели, сотрудники предприятия и городская администрация.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1966986823.html

стерлитамак

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2024

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происшествия, стерлитамак