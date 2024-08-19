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На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв - РИА Новости, 19.08.2024
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв
В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в мэрии башкирского города. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:38
2024-08-19T10:38
2024-08-19T11:49
происшествия
стерлитамак
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УФА, 19 авг — РИА Новости. В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в мэрии башкирского города."На нефтехимическом заводе Стерлитамака при взрыве и возгорании на трубопроводе в нефтехимическом заводе, по предварительным данным, пострадали три человека", — сказали в администрации.В правительстве Башкирии позднее сообщили, что пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.По предварительным данным, на газопроводе произошла разгерметизация, после чего загорелся сжиженный газ. Пожарные тушат факельное горение, огонь локализовали.На месте работают региональные и городские спасатели, сотрудники предприятия и городская администрация.
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке прогремел взрыв
Власти: три человека пострадали при взрыве в Стерлитамаке
УФА, 19 авг — РИА Новости. В Стерлитамаке прогремел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в мэрии башкирского города.
«
"На нефтехимическом заводе Стерлитамака при взрыве и возгорании на трубопроводе в нефтехимическом заводе, по предварительным данным, пострадали три человека", — сказали в администрации.
В правительстве Башкирии позднее сообщили, что пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.
По предварительным данным, на газопроводе произошла разгерметизация, после чего загорелся сжиженный газ. Пожарные тушат факельное горение, огонь локализовали.
На месте работают региональные и городские спасатели, сотрудники предприятия и городская администрация.