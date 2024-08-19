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Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа - РИА Новости, 19.08.2024
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Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа
Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа - РИА Новости, 19.08.2024
Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа
Семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии ВСУ, всего РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T06:37
2024-08-19T06:37
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии ВСУ, всего с 1 февраля выплачено более 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "За последнюю неделю 31 семья из Грайворонского округа получила на индивидуальные специальные счета более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины. С 1 февраля 2024 года это уже более 1 миллиарда рублей", - сказал Гладков в видеосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа

Грайворонские семьи получили более 189 миллионов рублей из-за утраты жилья

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии ВСУ, всего с 1 февраля выплачено более 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"За последнюю неделю 31 семья из Грайворонского округа получила на индивидуальные специальные счета более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины. С 1 февраля 2024 года это уже более 1 миллиарда рублей", - сказал Гладков в видеосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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