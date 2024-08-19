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Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа

Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа - РИА Новости, 19.08.2024

Гладков оценил выплаты утратившим жилье семьям из Грайворонского округа

Семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии ВСУ, всего РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:37

2024-08-19T06:37

2024-08-19T06:37

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьи из Грайворонского округа за последнюю неделю получили более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии ВСУ, всего с 1 февраля выплачено более 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "За последнюю неделю 31 семья из Грайворонского округа получила на индивидуальные специальные счета более 189 миллионов рублей на приобретение жилья взамен утраченного в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины. С 1 февраля 2024 года это уже более 1 миллиарда рублей", - сказал Гладков в видеосообщении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины